El Mundial de Qatar 2022 ha dado el pistoletazo de salida con el sorteo de la fase de grupos celebrado este viernes en Doha. Las 29 selecciones clasificadas, a expensas de conocer a las tres restantes que saldrán de las repescas de Asia-Conmebol, Oceanía-Concacaf y del duelo entre Gales y el ganador del Escocia-Ucrania, están divididos en ocho grupos formados por cuatro equipos en cada uno. Los dos primeros pasan a octavos de final.

España ha quedado encuadrada en el grupo E junto al ganador de la repesca Oceanía-Concacaf (Costa Rica o Nueva Zelanda), Alemania y Japón. El combinado de Luis Enrique no ha conseguido evitar al gran coco del sorteo, la Alemania de Hansi Flick que no ha perdido ningún partido desde que el ex técnico del Bayern se hiciera cargo. La última vez que se enfrentaron fue en aquel partido famoso en el que el combinado nacional goleó 6-0 a los germanos.

La selección española no ha tenido mucha suerte en este sorteo, ha caído en el grupo de la muerte con Alemania, Japón y el ganador del partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Los asiáticas, pese a tener menos nombre, siempre son un equipo complicado. Estarán liderados por un viejo conocido de la Liga como es Take Kubo. El primer partido de España será ante Costa Rica o Nueva Zelanda el 23 de noviembre, luego se verán con Alemania y por último Japón.

Por otro lado, la anfitriona, Qatar, ha corrido con más suerte. Está en el grupo A junto a la campeona de África, Senegal, Holanda y Ecuador. Por su parte, Francia estará en el D con Dinamarca, Túnez y Perú, Australia o Emiratos Árabes. Argentina ha caído en el C con Arabia saudí, México y Polonia, mientras Brasil ha quedado encuadrada en el G con Serbia, Suiza y Camerún. En caso de clasificarse para octavos, España se cruzaría con el grupo F, el de Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

Así quedan los grupos de Qatar 2022

Grupo A: Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda.

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos y repesca Europa (Gales, Escocia o Ucrania).

Grupo C: Argentina, Arabia Saudí, México y Polonia.

Grupo D: Francia, Repesca Asia-Conmebol (Perú, Australia o Emiratos Árabes), Dinamarca y Túnez.

Grupo E: España, Repesca Oceanía-Concacaf (Costa Rica o Nueva Zelanda), Alemania y Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.