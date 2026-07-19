Así está el vestuario de España antes de la final del Mundial

El vestuario de España ya está preparado para la final del Mundial 2026 contra Argentina. La selección española se encuentra todavía en el hotel de concentración realizando el almuerzo antes de coger el autobús hacia el MetLife Stadium, pero en las inmediaciones del recinto todo está listo para cuando lleguen los jugadores y el cuerpo técnico de Luis de la Fuente.

España lucirá una camiseta que lleva impreso el partido en inglés (España – Argentina) y la histórica fecha (19 de julio de 2026), así como el lugar del encuentro (Nueva York, Nueva Jersey). La selección va con mucho tiempo al estadio para evitar sobresaltos, ya que la afluencia de público y de tráfico es máxima ante una cita tan esperada.

En unas imágenes difundidas por la Federación, el vestuario luce con el trofeo del Mundial junto a la camiseta de Lamine Yamal y también de Leo Messi, las dos estrellas de esta final por aclamación popular. Son los ídolos de cada país y todo lo que envuelve a ambos (cantera del Barcelona, la imagen juntos cuando el español era un bebé…) ha generado una enorme expectación.