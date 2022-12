El aplaudido mensaje de Sergio Ramos tras la eliminación del Mundial

España cayó eliminada en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 ante Marruecos. Faltó acierto, quizás mayor poder para encontrar la portería rival, pero el infortunio en los penaltis dejó a los de Luis Enrique fuera de los cuartos de final, de vuelta a casa a las primeras de cambio. Uno que no estuvo, sin ningún tipo de rencor, fue Sergio Ramos, que dejó un mensaje emotivo y de apoyo a la Selección.

«Hoy más que nunca, orgulloso de nuestra bandera, orgulloso de nuestro país y orgulloso de nuestros jugadores. España no pierde, España aprende. España se cae, tropieza, pero se levanta y sigue al frente. Volveremos y volveremos con más fuerza. ¡Vamos, España!», escribía en sus redes sociales el ex central del Real Madrid para dar su apoyo a la selección española, tras la dura eliminación en una tanda de penaltis dónde no salió nada.

Tras 120 minutos, donde faltó pegada y acierto de los de Luis Enrique en los últimos metros, llegaron los siempre aleatorios penaltis donde todo salió cruz. España fue incapaz de batir a Bono y Unai Simón sólo pudo evitar una de las penas máximas de Marruecos, dándoles el pase a los octavos de final, donde se verán las caras con Portugal, que goleó a Suiza.

Todo esto lo vio claro Sergio Ramos, que desde casa reconocía que estaba orgulloso de España, su bandera, el país y de unos jugadores que se habían dejado el alma. El sevillano, ahora jugador del PSG, sabe muy bien lo que es caer y tropezar, pero sobre todo sabe lo que es levantarse y seguir al frente, algo que recordó en su tweet dándole ánimos a los internacionales, ya eliminados. «Volveremos y volveremos con más fuerza», era su frase final en su mensaje en redes que acompañó con una foto de su etapa en la selección española, celebrando un gol.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sergio Ramos (@sergioramos)

Un Sergio Ramos que sufrió el golpe de no estar entre los citados por Luis Enrique para esta cita mundialista, impidiéndole cumplir «uno de esos grandes sueños que tenía por cumplir», tal y como reconoció pocos días después de conocer que no estaría entre los que viajarían a Qatar. Pese a ello, el andaluz ha estado desde casa apoyando a España. Ramos comenzó a un grandísimo nivel la temporada con el Paris Saint Germain y confiaba en que estaría en el grupo de internacionales para este Mundial que hubiera sido el quinto que disputaba.