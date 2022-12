Luis Enrique: «El futuro me importa cero ahora mismo»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras caer eliminado en los octavos de final del Mundial de Qatar. El combinado nacional fue incapaz de hacer un gol a Marruecos y terminó cayendo en la tanda de penaltis. Los tres lanzamientos de los jugadores españoles fueron fallados. El seleccionador no quiso pronunciar sobre su futuro.

Felicitación a Marruecos

«Nosotros somos representantes de un país como España y hay que saber felicitar al campeón. Han sido mejor que nosotros en la tanda de penaltis. Tenemos que aprender a perder».

El partido

«Yo creo que el fútbol es un deporte maravilloso, pero con una connotación clara en cuanto a un equipo que puede ganar sin atacar. Hemos dominado el juego, hemos intentado generar… La fase del fútbol más difícil es el repliegue bajo. Hemos generado 11 disparos pero pocos a portería. En la última ha pegado en el poste. Los penaltis nos ha costado, pero solo fallan los que lanzan. Lamento los que no han podido participar. Lo llevaré para siempre para mí. Especialmente con Pablo Sarabia, que lo llevaré toda mi vida. Ahora mismo sí le habría dado más minutos en este partido».

Elección de lanzadores

«Yo elegí los tres primeros. No hemos llegado ni al cuarto. Bono es espectacular en esta faceta. Hoy ha estado soberbio».

Sorpresa

«Es la primera gran sorpresa. Lamentablemente, esperas que fallen los demás. Hemos dado el 100%. Lo siento por la afición porque me han trasmitido el apoyo e ilusión. Lo hemos intentado de todas las maneras».

El futuro

«Este no es el momento de hablar de mi futuro. Tengo más salidas que el metro. Tengo ganas de estar con mi gente y mis perros. A partir de la próxima semana hablaremos de lo que pueda importar del futuro, que me importa cero. Hay que asimilar esta decepción y llevarlo de la mejor manera. Si por mí fuera y por el cariño que he recibido seguiría toda mi vida, pero ese no es el caso. Todo va a influir».

Control del partido

«Si algo hemos hecho ha sido dominar el partido. Podríamos haber generado más ocasiones, podríamos haber sido más efectivos, pero Marruecos ha defendido muy bien. Estoy más que satisfecho con lo que ha hecho mi equipo. Sólo puedo felicitarles por su actitud».

Qué le falta a España

«Yo estoy muy contento con el perfil de jugadores que tengo. Si hay un responsable de algo, soy yo. Les felicito por como han competido y por como se han comportado».

Rivalidad

«No puedo controlar lo que dicen los medios de comunicación. Ha sido un partido muy bonito para que los niños lo puedan ver».

Entero

«Esto es el deporte. Los jugadores han seguido el plan al cien por cien. Ya no está, se ha acabado y ya no vale de nada flagelarse. Ha sido una concentración maravillosa».

Palabras al vestuario

«Les he animado, les he felicitado y les he dicho que adelante, que la vida continúa».