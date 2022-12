No pudo ser. España quedó eliminada del Mundial de Qatar en octavos de final después de una dramática tanda de penaltis en la que el combinado nacional no pudo marcar ninguna pena máxima. Sarabia, Carlos Soler y Busquets fallaron sus lanzamientos y el equipo de Luis Enrique no estará en cuartos de final.

El drama para España llegó en una tanda de penalti donde se volvió a repetir la pesadilla vivida contra Rusia en el pasado Mundial de 2018. Ahí, Koke e Iago Aspas fueron los que erraron desde los 11 metros y en esta ocasión los protagonistas para mal fueron Sarabia, Carlos Soler y el capitán Busquets.

El primero en fallar fue Pablo Sarabia, que no había errado ningún penalti en su carrera y por ello fue llamado a filas por Luis Enrique. El jugador del PSG estampó el balón en la madera después de que Marruecos anotara el primer tanto. Después llegó la parada de Bono ante un penalti tirado manso tirado por Carlos Soler y por último llegó el error de Busquets.

Achraf fue el encargado de marcar el penalti decisivo y lo hizo a lo Panenka ante un Unai Simón que no estuvo cerca de parar ninguno de los tres lanzamientos.