El anuncio del Mundial a lo ‘Toy Story’ que cuenta con millones de visitas

La Copa del Mundo de 2022 en Qatar comienza este domingo y la expectación es enorme. Son miles los anuncios, imágenes y relatos que aparecen sobre un acontecimiento que engancha a todos los amantes del fútbol. Uno de ellos, a lo ‘Toy Story’, ya es viral en las redes sociales, con Cristiano y Messi como protagonistas con las camisetas de sus respectivas selecciones.

THE WORLD CUP IS HERE.

Time to play 🤩 pic.twitter.com/zULYIdKfud

— B/R Football (@brfootball) November 20, 2022