Aktürkoglu pierde los papeles y los aficionados piden su expulsión de la selección de Turquía

De héroe nacional a repudiado en apenas unos meses. Kerem Aktürkoğlu fue el artífice, el goleador, en el duelo entre Turquía y Kosovo que permitió a la selección otomana volver a un Mundial tras 24 años ausente. Hoy los aficionados turcos presentes en el Mundial 2026 piden su expulsión de la selección absoluta tras los insultos de éste a unos pocos que le recriminaron su pobre actuación en el polémico duelo ante Paraguay.

Paraguay se adelantó muy pronto ante Turquía, con un tempranero gol de Matías Galarza que desequilibró el encuentro. El partido se convirtió desde muy pronto en un asedio y control absoluto de los turcos, sobre todo tras la expulsión de Almirón por taparse la boca para dirigirse a un rival.

Con uno más, el seleccionador turco Vincenzo Montella decidió hacer cambios tras el descanso, entre ellos a un Aktürkoglu que no estaba haciendo gran cosa como referente ofensivo –al igual que en el debut ante Estados Unidos–. La sustitución, con el reproche por su actuación por parte de la grada, provocó un encontronazo entre el jugador y sus aficionados, a los que insultó con furia por sus acusaciones.

El futbolista no dio el cambio a Yilmaz, que le sustituía y se fue directo al túnel de vestuarios, sin pasar por el banquillo. El descontento en Turquía, ya apeada del Mundial 2026 tras dos derrotas y a falta de una jornada, se puede leer en las redes sociales, donde muchos piden que el Aktürkoglu no vuelve a ser convocado por el actual seleccionador, el italiano Montella.

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El atacante del Fenerbahce, por el momento, no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales. De hecho, su última publicación es de hace una semana, en la previa del debut en el Mundial ante Australia. Tras la derrota ante ésta, ni rastro de él.

Kerem Aktürkoğlu es, a sus 27 años, uno de los atacantes del Fenerbahce, tasado en 20 millones de euros. Este año firmó ocho goles y siete asistencias con el conjunto turco en la Superlig. A esto se le suman siete goles y una asistencia entre Champions y Europa League.

Turquía aún tiene que jugar este próximo viernes su último partido de la fase de grupos del Mundial, encuadrada en el D, tendrá que vérselas con Estados Unidos, ante la quiere marcharse de la cita mundialista con un buen sabor de boca.