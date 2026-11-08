Veterinarios y expertos coinciden: éste es el error que muchos dueños cometen al dejar solo a su perro o gato cuando hace frío

Cuando dejamos a nuestras mascotas solas en casa durante una larga jornada de frío, supone un riesgo para su salud si no se toman las precauciones oportunas. El error más frecuente no es dejar solo al animal, sino hacerlo sin preparar con antelación la vivienda para que el animal pueda mantenerse caliente y encontrar un espacio protegido de las bajas temperaturas.

Lo anterior suele ocurrir sobre todo durante los meses del año en los que el frío y las heladas son protagonistas. Además, una habitación demasiado fría o con corrientes de aire hace que los perros y gatos pierdan temperatura corporal. Por eso, los especialistas recomiendan tomar medidas antes de salir en invierno.

La recomendación principal

Uno de los cuidados esenciales es comprobar que el animal tenga un lugar cálido donde descansar durante ese tiempo. Los expertos recomiendan que no conviene dar por hecho que su cama habitual será suficiente, ya que es preferible colocar mantas adicionales y elegir una zona protegida del frío y la humedad.

La cama debe estar en un lugar accesible y alejada de puertas, ventanas o suelos especialmente fríos. También hay que asegurarse de que el animal tenga agua limpia y a temperatura ambiente.

¿Cómo mantener la vivienda caliente?

Los veterinarios aconsejan también que es clave cerrar las ventanas y bajar las persianas para mejorar el aislamiento y evitar que las habitaciones pierdan calor. Además, si la vivienda posee calefacción, es fundamental que mantenga una temperatura estable y confortable, evitando los cambios bruscos. De esta forma se protege al animal del frío sin generar un ambiente caliente.

Al mismo tiempo, no es recomendable dejar estufas o calefactores portátiles al alcance del perro o el gato. Estos aparatos pueden provocar quemaduras o accidentes al animal.

La clave: prevención

La temperatura del interior de la vivienda, la ubicación de la cama, las mantas y que el animal tenga agua disponible son los cuatro pasos esenciales que debe realizar el responsable de un animal doméstico si quiere garantizar su bienestar.

Por lo tanto, dejar a una mascota sola cuando hace frío supone algo más que asegurarse de que tenga comida. Dejar la casa preparada, evitar las corrientes de aire y garantizar un espacio cálido son medidas básicas para proteger a nuestras mascotas durante los meses de bajas temperaturas.