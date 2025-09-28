Es urgente: si tu perro se lame las patas tienes que hacer esto inmediatamente, según un veterinario

Una de las principales recomendaciones de los veterinarios y etólogos es prestar especial atención al comportamiento de los perros, ya que nos «habla» más de lo que imaginamos. Aunque convivamos con ellos a diario, a veces no somos capaces de detectar signos de incomodidad o malestar en nuestros compañeros de cuatro patas. En este contexto, Alejandro González, adiestrador canino, explica que hay determinados comportamientos aparentemente normales que en realidad pueden ser señales de alerta, como el lamido excesivo de las patas. Pero, ¿por qué el perro se lame las patas constantemente?

Los expertos advierten de que puede ser una señal de aburrimiento, dolor, estrés o ansiedad; problemas que se deben solucionar de inmediato para evitar evitar complicaciones mayores. Alejandro González subraya que este tipo de conducta nunca se debe ignorar, ya que puede derivar en problemas de salud más serios. Observar y entender a nuestras mascotas es esencial para comprender su estado físico y emocional. Actuar a tiempo, con paciencia y cuidado, garantiza que nuestros disfruten de una vida feliz y saludable.

Motivos por los que el perro se lame las patas

González explica que «hay múltiples razones por las que tu perro pudiera estar teniendo esta conducta. Hoy te digo las posibles causas y sus posibles soluciones».

Estrés y ansiedad

Una de las causas más frecuentes del lamido excesivo es la ansiedad o el estrés. «Tu perro te puede estar manifestando que se siente muy mal, demasiado aburrido, con el lamido excesivo de sus patas. Si a esto le sumas conductas destructivas como morder los muebles, ladrar excesivamente o inclusive aullar, definitivamente es una manifestación de que tu está demasiado ansioso o estresado». En este caso, lamerse las patas funciona como un mecanismo de auto-calma y, si no se aborda el problema, puede convertirse en un patrón compulsivo que afecte su bienestar físico, provocando irritación en la piel o lesiones en las almohadillas.

El adiestrador añade: «¿qué es lo que te está diciendo tu perro? Que tiene una vida demasiado aburrida y necesita estimulación, necesita sus paseos diarios, necesita jugar contigo, necesita atención, afecto. Inclusive necesita entrenamiento. Esto va a relajar su mente y va a disminuir su estrés y su ansiedad».

Malestar estomacal

Otra causa frecuente del lamido excesivo es el malestar digestivo. González señala que «tu perro, cuando se lame excesivamente, está tratando de encontrar un alivio a través de esta conducta. Es muy probable que su microbiota está totalmente desequilibrada, que tenga un exceso de parásitos».

Los problemas digestivos pueden generar incomodidad o dolor abdominal, lo que lleva al perro a lamer sus patas como una forma de calmarse. Esta conducta puede aparecer junto con otros síntomas, como pérdida de apetito, letargo o cambios en el comportamiento. Es fundamental prestar atención a estas señales y actuar de manera proactiva para proteger la salud de tu mascota.

Una alternativa natural y efectiva para cuidar la salud intestinal del perro es el aceite de coco. González explica: «el aceite de coco es muy, pero muy bueno, gracias a sus propiedades antifúngicas y antimicrobianas. Es tan bueno que inclusive puede ayudar a tu perro a combatir una infección estomacal».

Problemas en las almohadillas

Finalmente, otra causa por la que el perro se lame las patas es que tenga alguna herida en sus almohadillas. Cuando están secas o agrietadas, el aceite de coco es un excelente hidratante. González recomienda lo siguiente: «vamos a usar una gasita, embarramos el aceite de coco y vamos a colocarlo en las almohadillas de nuestro perrito. Vamos a tratar de ser suaves en el contacto».

En el caso de heridas, la miel de abeja es un buen remedio natural: «algo que va a ayudar a sanar esas heridas y apoyar la cicatrización es la deliciosa miel de abeja. Vamos a colocarla en una gasa y aplicarla en la herida. No te preocupes si él se lame sus patitas. La miel es bastante buena también, da otros aportes en la salud, así que si se lame, no hay ningún tipo de problema».

El lamido excesivo de patas es un comportamiento que no se debe ignorarse, ya que puede ser una señal de ansiedad, estrés, malestar digestivo o problemas físicos en las almohadillas. Como explica Alejandro González, esta conducta es una manera de comunicar que algo no va bien: «si tu perro se lame excesivamente las patas, te está pidiendo ayuda».

Para velar por el bienestar del perro, la rutina de ejercicio diario es clave. Asimismo, debe tener una alimentación adecuada a su edad, tamaño y estado de salud. Finalmente, es fundamental prestar atención a la estimulación mental para mantener al perro entretenido y reducir comportamientos compulsivos. Recuerda: la interacción constante y el tiempo de calidad con tu mascota son esenciales para su bienestar emocional.