Sacar a tu perro no volverá a ser igual: multas de 500 euros por hacer esto

En España, hay más de 28 millones de mascotas, y más del 40% de los hogares cuentan con al menos un animal de compañía, una cifra que ha aumentado notablemente en la última década, aunque sigue siendo inferior a la media de otros países de la Unión Europea. Con más de 6.000 clínicas veterinarias y alrededor de 5.000 tiendas especializadas, el sector del cuidado de mascotas está en plena expansión. El número de perros en España supera al de niños menores de 15 años, según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (Reiac). En Madrid, la cantidad de perros duplica la de niños menores de tres años. La consultora GFK indica que el 62% de los españoles mayores de 15 años tiene una mascota, lo que sugiere un entorno propicio para negocios relacionados con el cuidado de animales.

A nivel mundial, el mercado de mascotas está en pleno crecimiento, con proyecciones que indican un aumento anual del 5%, superando los 200.000 millones de dólares para el próximo año 2025. En España, el sector mueve 2.000 millones de euros, posicionándose como el quinto mercado europeo en este ámbito. La facturación se desglosa en 1.000 millones de euros en alimentación y productos de higiene, 300 millones en la adquisición de animales y 700 millones en servicios veterinarios y de estética. En lo que respecta al gasto, los hogares españoles destinan en promedio 1.260 euros anuales a sus mascotas, con un aumento del 7,3% en los últimos años.

Ley de Bienestar Animal

La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en España ha introducido cambios significativos en la tenencia de mascotas, destacando la prohibición de dejar a los perros atados en espacios públicos sin supervisión.

Esta norma, aunque ha suscitado polémica, tiene como objetivo proteger el bienestar de los animales y prevenir situaciones de riesgo. Un reciente incidente en Vigo, donde una joven fue sancionada con 500 euros por atar a su perro en la puerta de una farmacia, ilustra la importancia de cumplir con esta legislación.

La Ley de Bienestar Animal, aprobada en 2023, establece reglas específicas para asegurar el bienestar de los animales de compañía. Entre estas, se encuentra la prohibición de dejar a los perros atados a objetos fijos en la vía pública, ya que esto puede provocarles estrés, ansiedad y lesiones.

Además de esta restricción, la ley también prohíbe dejar a los animales en vehículos cerrados bajo condiciones adversas, así como la ausencia de supervisión por parte de sus cuidadores. La conducta de la joven viguesa se clasifica como una infracción leve, que podría acarrear sanciones de entre 500 y 10.000 euros si se determina que se ha causado daño físico o psicológico al animal.

La prohibición de dejar atados a los perros en la vía pública responde a razones lógicas y bien fundamentadas. Entre ellas, se encuentran: el riesgo de lesiones en caso de que el animal se asuste o quede atrapado, el estrés que puede generar estar atado durante largos periodos, la vulnerabilidad al robo o la posibilidad de que se extravíen, y la potencial molestia que un perro atado puede causar a otros transeúntes o propiedades.

Principales disposiciones e implicaciones

La Ley de Bienestar Animal representa un importante avance en la legislación española para proteger los derechos de los animales. En un contexto de creciente preocupación social por el bienestar animal, esta normativa busca establecer un marco que garantice la protección de los animales de compañía y su tenencia adecuada.

La ley surge de la necesidad de adaptar la normativa existente a las nuevas realidades sociales en relación con el cuidado de los animales. La evidencia indica que los animales de compañía, como perros y gatos, experimentan dolor, estrés y emociones complejas, lo que resalta la responsabilidad moral y legal de la sociedad hacia su bienestar.

Entre las disposiciones más relevantes de la ley, se destaca la prohibición de dejar a los perros atados en espacios públicos sin supervisión. Esta medida busca prevenir situaciones de estrés y peligro, evitando que los animales sufran lesiones o sean víctimas de maltrato. Las sanciones pueden variar desde advertencias hasta multas de hasta 10.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Además, la ley impone requisitos sobre las condiciones de tenencia de los animales, asegurando que los propietarios proporcionen un entorno adecuado, que incluya suficiente espacio, alimentación y atención veterinaria. La venta de animales en lugares no autorizados también está prohibida, promoviendo adquisiciones responsables.

Otro aspecto importante es la regulación de la cría de animales, que establece restricciones para evitar la sobrepoblación y el abandono. Los criadores deben estar registrados y cumplir con ciertas condiciones para asegurar el bienestar de los animales.

Por último, la ley refuerza las sanciones por maltrato animal y promueve campañas de educación y concienciación sobre la tenencia responsable. Aunque su implementación enfrenta desafíos, la ley representa un paso significativo hacia un mayor respeto y cuidado de los animales en la sociedad española.