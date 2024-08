Las razas de perro más acuáticas que harán irresistible tomar un baño con tu mascota este verano

Antes de llevar a un perro a la playa, es normal que los dueños se pregunten si su mascota disfrutará del agua. Aunque el agua forma parte de la naturaleza, no todos los perros la disfrutan, al igual que sucede con las personas. Sin embargo, hay razas que, por su constitución o ascendencia, suelen disfrutar del agua, como el Golden Retriever, el Labrador, el Perro de Agua Español o el Cocker Spaniel, entre otros. Estos perros, a menudo acostumbrados a vivir en entornos naturales, desarrollan un gusto especial por nadar, posiblemente debido a conductas ancestrales, como la caza de patos en el caso del Cocker Spaniel.

No obstante, esto no significa que todos los perros de estas razas disfruten del agua, ni que los mestizos o aquellos con extremidades cortas, como el Pug o el Bulldog, no puedan hacerlo. Casi todos los perros nacen con un instinto natural para nadar, aunque es importante no forzarlos. Para aquellos que no han tenido contacto previo con el agua, es recomendable no obligarlos a entrar, sino acompañarlos gradualmente, relajarse y observar su comportamiento. Lo más importante es permitir que el perro explore a su ritmo, fomentando una experiencia positiva y sin miedo al agua.

Las razas de perro más acuáticas

Los perros tienen una habilidad innata para desenvolverse en el agua, heredada de su antecesor, el lobo, que es capaz de cruzar ríos y lagos para cazar. Sin embargo, no todos los canes disfrutan del medio acuático. Algunas razas, como el Caniche, el Labrador, el Terranova o el Golden Retriever, son excelentes nadadores, mientras que otras, como el Chihuahua o el Bulldog, tienen menos habilidades debido a su fisiología.

Según la veterinaria Sònia Sáez, es importante que los perros tengan experiencias positivas en el agua para evitar que desarrollen miedo o nerviosismo. Además, el estilo de natación de los perros es distinto al de los humanos, ya que utilizan principalmente las patas delanteras para propulsarse y las traseras para orientarse.

Algunas razas caninas son tan hábiles en el agua que participan en rescates acuáticos o en actividades pesqueras. El perro de agua español, por ejemplo, es experto en recuperar piezas de caza en el agua, mientras que el perro de agua portugués trabaja en barcos pesqueros.

Razas como el Terranova, el Golden Retriever o el Labrador se suelen entrenar como perros de salvamento. No obstante, es fundamental que los dueños introduzcan a sus mascotas en el agua de manera gradual y en zonas poco profundas para que se sientan cómodas y seguras.

Aunque la natación es un ejercicio completo y beneficioso para los perros, el medio acuático puede presentar ciertos riesgos. Sáez señala que el calor excesivo, la ingesta de agua salada, las corrientes fuertes y el oleaje son algunos de los peligros a los que los perros se enfrentan en el agua, según recoge El País. En cuanto a las playas, aunque existen más de 115 playas en España donde los perros tienen acceso, es crucial consultar la normativa municipal, ya que las restricciones varían según la temporada y el horario.

Las piscinas y parques acuáticos específicos para perros se están volviendo populares, pero es necesario asegurarse de que estén adaptados para que el animal pueda entrar y salir con facilidad. Además, es recomendable llevar la documentación del perro y accesorios como toallas, agua fresca y juguetes.

Después de un baño, es importante enjuagar al perro con agua dulce y secarlo bien, prestando especial atención a las orejas y las zonas interdigitales. Al visitar la playa, es mejor evitar zonas muy concurridas o con corrientes fuertes, y asegurarse de que la temperatura del agua sea adecuada para evitar problemas de salud.

Terranova

El Terranova es un perro de gran tamaño, conocido por su carácter dócil e inteligencia, lo que le permite adaptarse fácilmente a la vida en el hogar, aunque necesita espacio exterior para ejercitarse. Esta raza destaca por su afinidad con el agua, gracias a su pelaje oleoso y resistente al agua, y a sus patas con membranas interdigitales, que facilitan la natación.

Aunque es un perro tranquilo y protector, es necesario ofrecerle oportunidades diarias para ejercitarse y mantener su salud, especialmente a través de paseos o actividades acuáticas, ya que un exceso de peso puede afectar su corta esperanza de vida, que oscila entre ocho y diez años.

A lo largo de su historia, se ha ganado una reputación como un nadador excepcional, siendo fundamental en rescates acuáticos. Desarrollado en la isla de Terranova, se cree que podría estar relacionado con los perros de los Pirineos. Su habilidad para nadar y su fuerza lo hicieron muy valorado como perro de a bordo en buques ingleses y franceses, donde realizaba labores de rescate.

Ahora ya conoces cuáles son las razas de perro más acuáticas, así como algunas características destacadas de cada una de ellas.