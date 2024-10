¿Por qué los perros escarban en el suelo todo el rato? Un veterinario responde

¿Te has preguntado por qué los perros parecen obsesionados con escarbar en el suelo? Este comportamiento es común en muchas razas y, aunque puede parecer una simple travesura, en realidad tiene causas más profundas que están relacionadas con sus instintos y emociones. Conoce cuáles son sus motivos según los expertos en estos animales.

Las razones por las que los perros escarban

Casi todos los perros escarban en alguna ocasión, ya sea en la hierba, durante sus paseos, en la playa, etc. Es frecuente este comportamiento y está marcado por la naturaleza e instinto del animal.

Cuando los perros vivían como animales salvajes escarbaban agujeros para cavar su propia madriguera y protegerse del mal tiempo o dejaban ahí a sus cachorros. Existen varios motivos que les motiva a hacer esta acción. Estos son algunos de ellos.

1. Quieren esconder algo

A los perros no sólo les gusta desenterrar objetos. También disfrutan guardando debajo de la tierra aquellos que para ellos tiene valor y no quieren que sea encontrado.

2. Han encontrado un rastro

El olfato es el sentido más desarrollado de este animal. Puede que haya detectado un rastro y cree que hay algo enterrado en ese lugar y escarba con el objetivo de encontrarlo.

3. Quieren dejar su propio rastro

¿Tu mascota escarba en la tierra o en el suelo después de orina o defecar? No te preocupes porque es algo común. Lo hacen con la intención de marcar la zona y dejar su rastro olfativo y visual.

4. Los perros necesitan liberar la energía acumulada

Un perro con energía acumulada y estresado buscará escarbar rápidamente para liberar la tensión y relajarse. Esto suele ocurrir con razas que necesitan mucha actividad y no realizan suficiente ejercicio durante el día.

5. Necesitan limar sus uñas

Si tu mascota tiene las uñas demasiado largas escarbará en el suelo para intentar limarlas porque no podrá apoyar bien sus almohadillas ni andar con normalidad. Para algunos animales esto puede desembocar en graves problemas de salud.

6. Buscan regular su temperatura corporal

En verano, cuando el calor aprieta algunos perros escarban en el suelo y luego, se tumban sobre él. Este comportamiento, según los veterinarios, viene marcado por la necesidad de regular su temperatura corporal.

En invierno, buscan retirar la capa de tierra superior que está más fría para tumbarse sobre una más cálida. Buscan lo contrario que en verano.

Si tu perro escarba, no siempre debes realizar ninguna acción ante este comportamiento. Si está desenterrando o escondiendo objetos, déjalo porque no es nada malo. No obstante, si la razón es que está estresado o tiene sus uñas largas, puedes buscar soluciones: córtalas con regularidad para que lo crezcan demasiado y sácalo a pasear para que libere la tensión acumulada.