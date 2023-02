¿Por qué el perro muerde el sofá y como conseguir que deje de hacerlo?

Cuando adoptas un perro como mascota, es muy importante que las reglas de convivencia queden claras desde un primer momento y le dediques tiempo de calidad para evitar que adopte un comportamiento agresivo y destructivo. Si el perro muerde el sofá u otros muebles de la casa, no es algo que debas pasar, ya que este comportamiento es una señal muy clara de que existe un problema de fondo que hay que solucionar.

Si el perro es cachorro, puede que lo haga por el dolor que ocasiona el nacimiento de los dientes. Claro que también puede hacerlo como forma de explorar el entorno, en cuyo caso debes corregirlo para que no se convierta en una costumbre. Lo mismo puede suceder con un perro adulto que no ha recibido un buen adiestramiento.

Los veterinarios alertan de que el número de perros que sufren estrés y ansiedad por separación ha aumentado de forma notable en los últimos años. Si tu mascota pasa demasiado tiempo sola y se aburre, morder el sofá y otros mueble de la casa puede ayudarle a libertar toda esa energía.

Teniendo en cuenta que las causas por las que el perro muerde el sofá pueden ser de lo más variadas, lo primero y más importante es analizar qué es lo que le ocurre al animal. Partiendo de esta base, hay que poner solución al problema, y existen algunos trucos muy efectivos para hacerlo.

Consejos para que el perro deje de morder el sofá

Cuando adoptas un perro cachorro, tienes que ser consciente de que debes guiarle en su vida diaria, del mismo modo que harías con un bebé. En esta primera etapa de su vida, el perro querrá explorar su entorno, pero también sufrirá dolor cuando le empiecen a salir los dientes. Mantén lejos de él cualquier elemento que pueda suponer un peligro, como los cables.

Independientemente de su raza y edad, es muy importante que el perro no pase mucho tiempo solo y que no se aburra. Si está entretenido, no va a sentir la necesidad de descargar su energía mordiendo el sofá y los muebles. El Kong es el mejor juguete para los canes, ya que les permite jugar con él y, al mismo tiempo, sacar la comida.

Por supuesto, los paseos diarios son fundamentales para que el perro descargue energía. Tienes que sacarlo a pasear varias veces al día, teniendo en cuenta que cada raza tiene sus propias necesidades en cuanto a ejercicio.