¿Qué hacer si le da un ataque de estornudos al perro?

Del mismo modo que los humanos, los perros también estornudan. Se trata de una especie de «herramienta defensiva», que les permiten expulsar de su nariz las partículas que resultan molestas. Ocurre, por ejemplo, cuando hay un olor en el ambiente que les resulta desagradable o ante la presencia de polvo. Esto puede provocar que se les irrite la nariz y estornuden. Ahora bien, ¿cómo hay que actuar cuando al perro le da un ataque de estornudos?

Si has jugado con tu mascota, seguro que te has dado cuenta de que estornuda de forma dramática en mitad del juego, cuando más entusiasmado está. Los expertos en el comportamiento canino señalan que este tipo de estornudo es una forma de comunicación y, por lo tanto, no hay ningún motivo para preocuparse.

Ataque de estornudos en el perro

Sin embargo, hay otras muchas razones por las que puede estornudar el animal. Si notas que tu perro estornuda en exceso, da vueltas sobre sí mismo y muestra otras señales de que está incómodo, lo más probable es que se le haya quedado algo estancado en la nariz: una brizna de hierba, un trozo de comida, un pelo…

¿Has oído hablar del estornudo inverso? Se produce cuando el can inhala ruidosamente por la nariz, dando lugar a un espasmo que puede dar la sensación de que se está ahogando. Sin embargo, por extraño que parezca, es un reflejo común que ayuda al perro a eliminar el objeto extraño que tiene alojado en su nariz.

Otra causa común del ataque de estornudos en el perro es la alergia: al polen, al polvo… Es muy probable que tu amigo peludo tenga alguna alergia si empieza a rascarse de manera obsesiva, sufre una secreción líquida de la nariz y tiene jadea o tos.

La gripe y el resfriado son otras de las posibles causas por las que el perro estornuda. Los síntomas más comunes son: cansancio, ojos llorosos, moqueo de la nariz y fiebre. Es importante llevar al animal al veterinario para que establezca el tratamiento más oportuno.

Pero, ¿cuáles son las señales de alerta? Si notas que tu perro emite un sonido parecido al de una bocina y le cuesta respirar, necesita asistencia veterinaria urgente. Estas señales pueden indicar un colapso traqueal, el cual es más común en razas pequeñas.

Esto es todo lo que debes saber sobre el ataque de estornudos que puede sufrir el perro.