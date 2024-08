Ni ladran, ni huelen y son los más fieles: así son los perros de la raza más antigua del mundo

Los perros han acompañado a los humanos durante miles de años, pero, ¿cuál es la raza más antigua del mundo? Según National Geographic, los perros actuales son el primer animal domesticado por los humanos. Todas las razas modernas descienden del lobo gris, domesticado hace 15.000 años, de acuerdo con un estudio de los National Institutes of Health (NIH). En dicho estudio, los científicos destacan a los Basenjis como una antigua raza canina de origen centroafricano, que todavía se utiliza para cazar en el Congo. Los Basenjis se regalaban a los faraones del Antiguo Egipto y están representados en artefactos de la XII Dinastía. Después de la caída de Egipto, permanecieron semisalvajes en las proximidades del Nilo y el Congo.

Jerome Merolla, un misionero del siglo XVII, describió a los Basenjis como perros pequeños y delgados con colas enroscadas, que hacían poco daño a los habitantes. Debido a su aislamiento en África, esta raza no sufrió modificaciones genéticas impuestas por la moda occidental. Introducidos en Occidente en 1895, su popularidad creció rápidamente. Una de sus características más notables es que no ladran, emitiendo en su lugar sonidos similares a un canto tirolés. Son animales muy limpios y no tienen el típico olor a perro, lo que los hace excelentes mascotas. Los Basenjis son algo independientes, reservados con extraños, pero cariñosos y juguetones con su círculo de confianza, especialmente con los niños.

Características del perro Basenji

El Basenji es un perro pequeño, elegante y atlético, conocido por su apariencia aristocrática y características únicas. Su cabeza presenta arrugas finas y marcadas en la frente cuando levanta las orejas, lo que le da una expresión distintiva. Su cráneo es moderadamente ancho y se estrecha gradualmente hacia la nariz, con una bóveda craneal plana. Los ojos son almendrados, oscuros y están dispuestos oblicuamente en el cráneo, lo que le confiere una mirada penetrante.

En cuanto a sus dimensiones, la altura de los machos es de aproximadamente 43 centímetros a la cruz, mientras que la de las hembras es de alrededor de 40 centímetros. El peso de los machos ronda los 11 kilogramos y el de las hembras, los 9,5 kilogramos. El pelaje de este perro es corto, muy denso, fino y brillante. Respecto a los colores, el basenji puede ser negro, blanco, rojo y blanco, negro y fuego, blanco con marcas fuego en hocico y mejillas, negro, fuego y blanco, y atigrado con fondo rojo.

Carácter

En cuanto a su carácter, cabe señalar que el Basenji es un perro independiente, alerta, cariñoso y curioso, conocido por su temperamento activo. Este perro requiere una gran cantidad de ejercicio y, a pesar de su independencia, necesita mucha atención y cariño. Aunque puede ser reservado con los extraños, su predisposición a responder agresivamente ante provocaciones hace que no sea la mejor opción para familias con niños pequeños.

Debido a su instinto cazador, no se recomienda su convivencia con mascotas de otras especies, aunque suele llevarse bien con otros perros si se le socializa adecuadamente desde cachorro. El basenji es conocido por ser un perro que ladra poco y es extremadamente limpio. Su personalidad es traviesa, juguetona y muy testaruda, lo que requiere un dueño paciente y constante en su educación. La socialización y la atención adecuada son esenciales para esta raza.

En líneas generales, éste es un perro que disfruta de buena salud. Sin embargo, pueden ser propensos a desarrollar problemas renales, oculares e intestinales. A nivel psicológico, un Basenji que no recibe suficiente estimulación puede manifestar conductas destructivas.Por esta razón, además de los paseos y oportunidades de juego, es fundamental proporcionarles atención y actividades que estimulen su inteligencia.

Cuidados

El Basenji requiere mucha paciencia y constancia en su educación, ya que necesita practicar varias veces las órdenes de obediencia para interiorizarlas. Para obtener mejores resultados, se recomienda adiestrarlo mediante el refuerzo positivo, lo cual ayuda al perro a asociar las órdenes con estímulos positivos, interiorizándolas más rápidamente. Es fundamental comenzar con las órdenes básicas y avanzar progresivamente.

Como todos los perros, requiere cuidados específicos. En primer lugar, la alimentación es crucial para esta raza, ya que tiende a padecer sobrepeso. Es esencial adaptar la cantidad de comida a su edad y peso, recomendándose pienso con proteína de insecto por ser fácil de ingerir.

Por otro lado, el ejercicio es fundamental para mantener al basenji saludable y mentalmente estimulado. Aunque no requiere ejercicio físico excesivo, necesita paseos frecuentes para evitar el aburrimiento, el cual puede llevar a problemas de conducta como la destrucción de muebles. Así, es necesario proporcionarle de dos a tres paseos diarios.

Este perro tiene el hábito de acicalarse con frecuencia, de manera similar a los gatos, lo que reduce la necesidad de cepillado y baño en comparación con otras razas. Sólo hay que bañarle cuando esté realmente sucio y cepillar de una a dos veces por semana, especialmente durante las épocas de muda.