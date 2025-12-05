Avisa al veterinario si tu perro tiene arcadas y hace esto: su vida corre peligro

¿Alguna vez has visto cómo tu mascota empieza a toser, carraspear o a hacer arcadas, como si tuviera algo atascado en la garganta? En una situación como ésta, lo primero es pensar que el animal se ha tragado algún objeto. Sin embargo, las causas pueden ser otras, como problemas respiratorios o irritaciones. Asimismo, los veterinarios explican que este comportamiento se puede presentar tanto de manera constante como intermitente.

En algunos casos, desaparece por sí solo, pero en otros puede ser un síntoma de problemas en el sistema respiratorio, digestivo o en la estructura anatómica del animal. Independientemente de la causa, lo más importante es evitar que el perro tenga acceso a objetos pequeños que puedan representar un riesgo. Asimismo, es esencial mantener el ambiente limpio y libre de irritantes, como polvo o humo. Por supuesto, en ningún caso se deben administrar medicamentos sin indicación profesional.

Mi perro tose, carraspea o parece que se ahoga

Cuando un perro empieza a toser de manera repentina, como si algo se le hubiera quedado atascado en la garganta, una de las causas más habituales es la obstrucción parcial de las vías respiratorias. Esto puede ocurrir por objetos que ingiere accidentalmente, desde una croqueta que ha masticado mal hasta pequeños objetos como huesos, palitos, juguetes, pelotas de goma, trozos de plástico o hilos de cuerda.

Algunas mascotas son más propensas a este tipo de incidentes. Entre ellas se incluyen razas pequeñas como Chihuahua, Pomerania, Yorkshire o Maltés, debido a que sus vías respiratorias son más estrechas. También están en peligro los perros que comen con ansiedad, que tienden a tragar sin masticar adecuadamente, y los cachorros, que pueden ingerir pequeños objetos con facilidad.

Los síntomas de una obstrucción parcial incluyen tos seca y persistente, especialmente después de comer o jugar, arcadas sin llegar a vomitar, salivación excesiva, jadeo, movimientos repetitivos de la lengua e intentos constantes de tragar. En ocasiones, estos episodios pueden estar acompañados de cambios de comportamiento evidentes, como nerviosismo o incomodidad. Si estos signos persisten o el perro tiene dificultad para respirar, es fundamental acudir al veterinario.

Toses que imitan un atragantamiento

No todas las toses que parecen indicar un atragantamiento se deben a un objeto atascado. Existen diversas afecciones que pueden generar sonidos similares al ahogo o carraspera.

El colapso de tráquea es una enfermedad crónica y progresiva que afecta la tráquea, el conducto encargado de llevar aire a los pulmones. En esta condición, los anillos de cartílago que mantienen abierta la tráquea se debilitan y se hunden hacia el interior, reduciendo el espacio por donde pasa el aire. Esto provoca una tos característica que puede parecer jadeo o sensación de asfixia.

Por otro lado, los perros pueden reaccionar de forma exagerada a partículas presentes en su entorno, como polvo, polen, humo o productos químicos. Estas reacciones pueden desencadenar tos intermitente, estornudos y ojos llorosos, sin que exista una obstrucción real en las vías respiratorias.

Mientras, la parálisis de la laringe se produce cuando los nervios responsables de mover los músculos de esta estructura dejan de funcionar como es debido. Normalmente, la laringe se abre al respirar, facilitando el paso del aire. Cuando existe parálisis, la apertura se ve afectada, provocando dificultad respiratoria, ruidos al inhalar o exhalar y tos que puede parecer un intento de expulsar un objeto, aunque no haya obstrucción.

Señales para diferenciar entre tos leve y situación de alerta

No toda tos debe ser motivo de alarma, pero existen indicios que pueden orientar sobre la gravedad del problema. Las principales señales de alerta son las siguientes:

La tos es persistente o aumenta con el tiempo.

Ocurre inmediatamente después de que el perro ha ingerido algún objeto.

Se acompaña de babeo excesivo, vómitos o espuma en la boca.

Hay dificultad real para respirar o ruidos de ahogo.

La tos se repite constantemente después comer o beber.

El perro muestra decaimiento, nerviosismo o encías pálidas o azuladas.

Cuando se presentan estos signos, la atención veterinaria inmediata es fundamental, ya que pueden indicar una obstrucción seria o un problema respiratorio grave.

Ver a un perro toser, carraspear o emitir sonidos como si se estuviera ahogando puede parecer una situación alarmante que genera gran preocupación, pero no siempre lo es. Estas señales se pueden deber a múltiples causas; desde obstrucciones reales hasta irritaciones leves o reacciones pasajeras. Lo más importante es observar cuidadosamente al animal y saber cuáles son los signos de alerta por los que debes acudir a la clínica veterinaria para garantizar la salud y el bienestar de la mascota.

La información sobre síntomas, causas y medidas preventivas ayuda a los dueños a actuar con rapidez y, reduciendo riesgos y proporcionando atención adecuada a sus mascotas. Ante cualquier duda sobre la salud respiratoria de un perro, siempre se recomienda consultar a un profesional veterinario.