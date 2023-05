3 verduras que no pueden comer los gatos

Los gatos son carnívoros puros, pero esto no significa que no puedan comer verduras de vez en cuando. Ahora bien, es fundamental entender que su dieta tiene que estar basada en la proteína de origen animal procedente del pecado o de la carne. No necesitan las verduras para cubrir sus necesidades nutricionales, pero pueden ingerirlas de forma ocasional.

Sin embargo, del mismo modo que ocurre con los perros, hay determinadas verduras que son tóxicas para los gatos y que, por lo tanto, hay que evitar a toda costa. Si ingieren alguna verdura del listado que mostramos a continuación en cantidades suficientes, pueden sufrir una intoxicación que requiera atención veterinaria urgente.

Tomates

El tomate contiene solanina cuando todavía no está maduro, y por este motivo puede dañar la salud de los gatos. También hay que tener mucho cuidado con la planta, ya que si ingieren sus tallos u hojas, pueden sufrir problemas de salud, ya que también contienen solanina.

Patatas

La patata es un alimento ampliamente consumido en todo el mundo. Aunque para los humanos tiene muchos beneficios, no es así en el caso de los gatos, sino más bien todo lo contrario. Esto ocurre porque contiene solanina, una sustancia tóxica para los gatos. Ahora bien, se puede eliminar cocinando la patata. Por lo tanto, los gatos sí pueden comer este alimento, siempre en pequeñas cantidades y de manera ocasional.

Cebollas y ajos

Tanto la cebolla como el ajo contienen una sustancia que recibe el nombre de triosulfato, uno de los principales factores de riesgo de la anemia hemolítica. Un problema de salud de carácter grave que se da por la rotura de los glóbulos rojos y que puede causar la muerte del animal, sobre todo si e cachorro o anciano. Además, estos alimentos pueden provocar daños en el aparato digestivo que se manifiesten con vómitos y diarrea.

Tanto las frutas como las verduras siempre deben incluirse en la dieta de los gatos en pequeñas cantidades y con moderación. En ningún caso tienen que suponer más del 5% de la ración diaria de estos animales. En el caso de las verduras, es esencial que no lleven condimentos, aromatizantes o cualquier otro añadido.

Por último, cabe señalar que los gatos requieren un pienso específico que cubra sus necesidades nutricionales para tener una buena salud. Es fundamental que sea rico en proteínas y contenga un aminoácido muy importante para el adecuado funcionamiento del metabolismo, la taurina.