La dirección nacional de Podemos ha despedido a una cuarta trabajadora de Podemos en el Principado de Asturias en lo que va de año. Se trata de una mujer de 58 años de edad con contrato indefinido que llevaba más de cinco años en plantilla a la que han echado tras una excedencia que solicitó por seis meses por graves problemas de salud.

Este miércoles se ha celebrado un encuentro en la Unidad de Mediación Extrajudicial de Conflictos (UMAC) en Oviedo. No obstante, Podemos no ha cedido a la petición de un grupo numerosos de personas que han mostrado pancartas de «¡Despidos no!» para pedir un cambio de postura en el partido que ahora lidera Ione Belarra.

La trabajadora despedida, Mayi Colubi Cervero, estudió Derecho en la Universidad de Oviedo. Antes de llegar a la plantilla Podemos trabajó en la universidad, en telecentros, en aulas de naturaleza y en oficinas de turismo.

Fuentes de Podemos Asturias consultadas por OKDIARIO reprochan que la formación en el Gobierno de España aboga por el fin de la temporalidad, pero no lo aplican al personal morado. Ya despidieron a tres personas justo antes de la aprobación de la reforma laboral y ahora se suma otra trabajadora que tendrá muy complicada su reincorporación al mercado sin comunicar una causa objetiva.

«La trabajadora había solicitado hace 9 meses una excedencia temporal debido a problemas de salud. Al solicitar su reincorporarse a su puesto de trabajo, la actual dirección de Podemos Asturias ha efectuado su despido. La conducta de Podemos deja a día de hoy a la trabajadora sin poder solicitar el paro», lamentan estas fuentes. «Estoy en un limbo laboral que genera estrés, que no te deja hacer nada, estoy paralizada. No esperaba este despido. ¡Qué menos que contestar!, ni me han contestado», ha lamentado la afectada.

Por otra parte, las fuentes pulsadas critican que el aparato nacional en esta ronda de despidos la toma especialmente con las mujeres. «Estamos ante una discriminación de género, al haberse cesado al 75% de las mujeres (3 de las 4) que trabajaban para Podemos Asturias en el último mes, en un proceso de despido colectivo plagado de irregularidades», censuran.

«Sorprende que este nuevo despido, junto a los tres anteriores -que se encuentran en espera de juicio-, se produzca el día antes de convalidar la reforma laboral impulsada por Unidas Podemos y cuyo principal objetivo es reducir la temporalidad en el trabajo. Apuraron los plazos para burlar la nueva normativa», insisten.

El representante legal de la trabajadora, Francisco Suárez, indica que “hace 30 días Sofía Castañón decía que desconocía los despidos, después de 30 días los conoce de sobra. Tenía que decidir si posicionarse más con la anterior reforma de Rajoy o con la clase trabajadora, queda hoy acreditado que están más con la anterior reforma que con la clase trabajadora». «Este jueves se vota la reforma laboral y hoy queda acreditado que no se quiere ningún tipo de acuerdo con una trabajadora que tenía que haberse incorporado a su puesto de trabajo el pasado 2 de enero”, afean.

Autor material

El brazo ejecutor de este despido ha sido César López, el nuevo responsable del área legal de Podemos. Un amigo íntimo de Pablo Iglesias que ha tomado el relevo de Mónica Carmona que fue purgada tras investigar presuntas irregularidades internas. Este abogado ya tuvo su papel en Podemos Asturias vaciando las cuentas del partido en la región en diciembre justo antes de las primarias en las que venció Sofía Castañón con el apoyo del aparato. Fue una acción calificada como «injerencia grave» por el comité electoral.

César López saliendo este miércoles del acto de conciliación.

César López ha acudido representando a Podemos al acto de conciliación este miércoles. Ha afirmado que no se iba a llegar a ningún acuerdo con la trabajadora despedida, lo que provocará que el proceso llegue al juzgado de lo laboral. La trabajadora afectada pide «la nulidad del despido porque hay una vulneración muy grave de derechos fundamentales».

«Pedimos que se reincorporen a sus puestos de trabajo y que la nueva dirección de Podemos abandone la necedad en que se está metiendo porque no tiene razón de ser alguna y que se saque de la situación en la que se ha metido a las trabajadoras despedidas sin causa alguna; entre ellas, una trabajadora de 58 años que la dejan sin opción a prestación por desempleo, a otra la dejan sin desempleo por 10 días, son las peores artimañas. Queda acreditado cómo Podemos va a defender los derechos de los trabajadores ante la patronal cuando usa las peores artimañas que ya ni siquiera la patronal está utilizando”, lamenta el abogado de la despedida.