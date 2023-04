Vecinos de El Encinar de los Reyes en guerra por el colapso vial: «Tardamos 20 minutos en salir de casa»

Vecinos de El Encinar de los Reyes, zona del municipio Madrid junto a La Moraleja, dicen basta. Cambios en el sentido de las calles ha provocado que cada día en hora punta se provoquen interminables atascos a la salida de las urbanizaciones. «Tenemos que recorrer 1,1 kilómetros más porque la calle San Enrique de Ossó ahora es de un solo sentido. Tardamos casi media hora sólo en poder salir de casa», lamenta Arancha, una de las afectadas.

La situación es crítica. OKDIARIO ha comprobado in situ cómo se forman los embotellamientos al fijar como de un solo sentido el citado vial, que es uno de los ejes centrales de El Encinar de los Reyes, en particular para acceder a Valdebebas desde esa zona de la capital. Además, se suma que muchos conductores aún no se han enterado de las nuevas de señales de dirección prohibida. En menos de 30 minutos, este periódico ha sido testigo de media docena de conductores de todo tipo que, o bien tiene que dar fuertes frenazos, o que bien, entrada la calle se dan cuenta de que tienen que dar media vuelta de mala manera. «Es una situación peligrosa. Nos dicen que han hecho un estudio de movilidad durante varios años, pero no puede ser que esta sea la mejor solución. Era mucho mejor la situación anterior, donde reinaba la convivencia», expresa un vecino de origen francés.

«Antes salíamos de nuestra urbanización de forma directa. Ahora nos vemos obligados a dar una vuelta tremenda con la contaminación y el ruido que conlleva. A esto se suma que hay varios colegios y una nueva residencia de ancianos que hace aún más grande el caos. Aquí muchos chavales se mueven con microcoches que hacen un estruendo tremendo», agrega otra residente en la zona.

Los afectados lamentan que se haya quitado un carril para los coches para instaurar una banda de aparcamiento que sólo beneficia a una urbanización. Esos coches ya aparcaban antes y había espacio para los dos carriles. Sin embargo, ahora se ha dejado un carril de dimensiones inmensas para un sólo sentido, lo que hace que los conductores circulen a velocidades de vértigo, tal como ha constatado este diario.

Situación de colapso cada mañana.

«En lugar de quitar el carril bici en la acera que no cumple con los estándares actuales por anchura y que no se usa, se ha optado por una solución peor», lamenta un padre de familia que aboga por una intervención a fondo, pero que contente a todos.

Protestas

«Pagamos un montón de impuestos y, ya ves, las plantas de las rotondas está abandonada. Un vecino durante meses cuidaba esas plantas, pero ahora se ha cansado. No hay derecho a que las malas hiervas crezcan en cada esquina. Voy a dejar de votar, de recoger las cacas de mi perro y de no tirar cosas al suelo. Será mi forma de protestar», indica una de las más vecinas más guerrilleras. «Tenemos que hacer un piquete. Si mostramos el caos que produce esto seremos imparables», apostilla otra residente que prefiere no salir en cámara. «¿Tendremos éxito con este Ayuntamiento?», le pregunta una de estas afectadas a una mujer que pasa de largo. «No sé, pero hay que hacerlo», remarca esta última.

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, a preguntas de OKDIARIO, admite ser conscientes de este problema y están estudiando posibles soluciones que previsiblemente llegarán en los próximos meses.