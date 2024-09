Los robos en viviendas se disparan un 86% en el municipio socialista de San Martín de la Vega

Los datos de criminalidad en San Martín de la Vega vuelven a ser bastante malos tras los datos aportados por el Ministerio del Interior en el Balance de Criminalidad del segundo trimestre de este año 2024. En concreto, San Martín de la Vega, gobernado por el PSOE, se ha convertido en uno de los municipios donde más se ha incrementado la criminalidad en la Comunidad de Madrid, con un aumento de más del 21% de criminalidad convencional con respecto a la finalización del segundo trimestre del año anterior.

De estos datos, es «concluyente y terrorífico», denuncian, desde el PP, el aumento del 140% de delitos graves y menos graves de lesiones, el casi 86% de robos con fuerza en domicilios y el 54,5% en establecimientos. El robo de vehículos también es alarmante con el 66,70%, mientras que la cibercriminalidad se sitúa en un 70,5%. Además, el tráfico de drogas en la localidad sube un 100%.

«Estos datos ofrecen, sin duda, mucho pavor y temor ante un equipo de gobierno que ha perdido el rumbo de la gestión del municipio. Estamos a la deriva y sin defensa por la incapacidad grosera de unos dirigentes que no se enteran de la cruda, pura y ruda realidad que vive San Martín de la Vega», han denunciado los populares.

Y añaden: «Un alcalde despreocupado que no toma en serio la problemática de un municipio que no está a su altura. No sólo somos nosotros, ni tampoco los vecinos, ahora es su propio ministerio quien sonroja a este equipo de gobierno socialista que quiere ocultar la realidad a los vecinos».

Los problemas con la delincuencia y los delitos siguen agravándose semana tras semana en este municipio madrileño. Desde vehículos de autoescuelas que aparecen con sus retrovisores totalmente destrozados y la chapa cubierta de grafitis, hasta ladrones que actúan con el «método de la muleta». Una práctica que consiste en esconder la mano con prendas u objetos para ocultarla mientras el ladrón la introduce en el interior de los bolsillos o del bolso de sus víctimas. Estos operaban en bares y restaurantes de la localidad.

También ha habido recientemente altercados en el barrio de Santa Elena, dónde tuvo lugar una riña entre vecinos y uno de ellos sacó un arma de fogueo causando el pánico entre los vecinos.

En el pleno del mes de junio, el Partido Socialista justificó estos datos alegando que los del año pasado tenían índices de criminalidad muy bajos y que, en parte, la criminalidad se debe también a la afluencia de visitantes que vienen al parque temático de la Warner.