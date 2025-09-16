Programa de las Fiestas de Las Rozas 2025: actividades, fechas y todos los eventos

Ya queda menos para que den comienzo las fiestas patronales de Las Rozas en honor de San Miguel. Este año, la programación se concentrará entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre. Como siempre, el día más importante será el 29, pero lo cierto es que desde días antes ya se nota movimiento con la celebración de torneos, concursos, actividades deportivas y música para todos los gustos.

Entre los escenarios clave vuelven a estar la Plaza Mayor, el Centro Multiusos, el Recinto Ferial y otros rincones habituales del municipio. Allí se repartirán los conciertos, los fuegos, los encierros, las orquestas, los espectáculos infantiles y todo lo demás. Y como no puede ser de otra forma, las peñas tendrán un papel importante con planes que ya son clásicos: desayunos populares, gymkhanas, juegos, pasacalles, y el famoso Bingo Loco, que ya tiene su público fijo. ¿Tienes pensado pasar por allí? Si vives en Las Rozas, seguro que ya estás marcando cosas en el calendario. Y si no, aquí te dejamos el programa completo, con las fechas más importantes, los conciertos ya confirmados, las actividades que no te puedes perder y todo lo que se sabe hasta ahora

Programa de las Fiestas de Las Rozas 2025

Aunque las actividades comienzan ya el 6 de septiembre con la elección de Reyes y Reinas, el pistoletazo oficial será el 28 de septiembre, día del tradicional pregón, que irá acompañado del chupinazo y la coronación de los representantes festivos de este año. Ese mismo día habrá reparto de sangría y mojitos en la Plaza Mayor, y el grupo Darwin será el encargado de poner la música por la noche.

El 29 de septiembre, día de San Miguel, se celebrará la misa solemne y la procesión, además del clásico desfile de carrozas por la Calle Real. También habrá pasacalles, una gran paella popular en los jardines de la iglesia y, ya por la noche, concierto del grupo Montana. Las fiestas no terminan ahí: continúan durante toda la primera semana de octubre con encierros, actividades infantiles, conciertos tributo, comida popular, espectáculos musicales, y una gran mascletá que marcará el cierre el domingo 5. El último acto, el lunes 6 de octubre, será la cena de confraternidad organizada por las peñas, como despedida definitiva.

Actividades para todos los públicos: deporte, tradiciones y buen ambiente

Las Fiestas de Las Rozas 2025 no se entienden sin la participación activa de sus vecinos y peñas, que este año vuelven a estar muy presentes en la programación. Desde el sábado 20 de septiembre, con competiciones de natación, ajedrez y gymkhanas humorísticas, hasta el domingo 5 de octubre, el calendario está repleto de torneos, juegos populares y citas para todas las edades.

Se celebrarán campeonatos de petanca, concursos de dibujo, torneos de mus y ping-pong, una carrera solidaria contra el cáncer, una ruta de coches clásicos hasta San Lorenzo de El Escorial, además de exhibiciones deportivas y actividades dirigidas a mayores, como yoga en silla o senderismo. Las peñas organizarán también desayunos populares, pasacalles con charangas, concursos tipo kahoot, maxijuegos, sesiones de zumba, e incluso un día dedicado exclusivamente a los más pequeños: el sábado 4 de octubre que es el Día del Niño.

Ese día, los niños podrán disfrutar de encierros infantiles, juegos tradicionales, espectáculos musicales, parques hinchables y reparto de refrescos, todo ello acompañado de pasacalles y la implicación de varias peñas que dinamizan el ambiente en todo momento. Y como no podía faltar, las tardes y noches estarán marcadas por los tradicionales encierros y corridas de toros, celebradas en el Centro Multiusos.

Los conciertos de las Fiestas de Las Rozas

La programación musical de este año vuelve a apostar fuerte por artistas reconocidos. El primero de los grandes conciertos tendrá lugar el viernes 26 de septiembre en el Centro Multiusos con Mikel Izal, exlíder de Izal, que presentará en solitario sus nuevos temas. Las entradas para este concierto tienen un precio de 10 euros y podrán conseguirse online a través de la web municipal o en las taquillas del Auditorio Joaquín Rodrigo, con venta preferente para empadronados.

Un día después, el sábado 27, el mismo espacio acogerá el festival Las Rozas Pop, presentado por El Pulpo y con actuaciones de Amistades Peligrosas, Rafa Sánchez (La Unión), OBK, Alejo Stivel (Tequila) y un tributo a Hombres G a cargo del grupo Los Geiperman. Este espectáculo tendrá un precio más reducido, de 5 euros, y el sistema de compra será el mismo.

Los conciertos gratuitos también estarán presentes, especialmente en el Recinto Ferial, donde se podrá ver a Funambulista el viernes 3 de octubre, y a la banda Veintiuno el sábado 4, ambos sin necesidad de entrada previa. Además, durante esa semana se podrá disfrutar de varios tributos: Raphael el día 3 en la Plaza Mayor y ABBA el día 4 en el mismo escenario. Y para cerrar la jornada del sábado, el grupo Metropop ofrecerá su directo a medianoche en la Plaza Mayor.

Pasacalles, encierros, peñas y despedida final

Una de las claves de las fiestas roceñas es que no se limitan sólo a los conciertos. El protagonismo de las peñas, los pasacalles constantes, las actividades pensadas para implicar a todo el barrio, convierten estas fechas en un punto de encuentro vecinal. Durante varios días, la ciudad se llena de charangas, almuerzos populares, torneos de futbolín, bailes del vermut y rutas improvisadas por las calles.

El domingo 5 de octubre, además de la corrida de toros, se celebrará una comida popular, el esperado Pobre de mí en colaboración con las peñas y, por la noche, una mascletá mixta en el parking del Centro Multiusos que pondrá fin a la jornada. Finalmente, el lunes 6, la cena de confraternidad reunirá a todos aquellos que todavía se resistan a que se acaben las fiestas.