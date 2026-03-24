Precio de la gasolina hoy 24 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

El precio de la gasolina es tema de conversación principal entre los conductores desde que estallara la Guerra de Irán, y más cuando la semana pasada dejó días especialmente duros, con estaciones donde el litro se llegó a ver por encima de los 1,9 euros, algo que hacía tiempo que no se veía con tanta claridad. Eso provocó que más de uno cambiara sus rutinas, buscando dónde repostar más barato o incluso retrasando el momento de llenar el depósito, algo que a día de hoy todavía hacemos por lo que es importante saber cuáles son las gasolineras y estaciones de servicio más baratas en Madrid.

Es más que evidente que la tensión por el conflicto bélico mencionada, origina la crisis actual sobre el precio del crudo y, como suele pasar, ese movimiento acaba trasladándose al surtidor casi sin margen. Sin embargo, el pasado viernes llegó una novedad que cambió ligeramente el panorama. El Gobierno anunció un paquete de medidas para intentar frenar el impacto de la crisis energética, entre ellas la rebaja del IVA de los combustibles del 21% al 10%. Desde ese momento, durante el fin de semana ya se empezó a notar un pequeño respiro, sobre todo en la gasolina 95. Pero ahora la clave está en saber si esa bajada se mantiene o si ha sido algo puntual. Para salir de dudas, hemos revisado los datos actualizados del Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica, que permiten ver en tiempo real lo que se está pagando en cada estación de servicio.

Todo esto, además, en una semana marcada en rojo en el calendario. La Semana Santa empieza este domingo próximo y eso significa más coches en carretera, más desplazamientos y, en muchos casos, prisas por repostar antes de salir. Con este escenario, conocer el precio exacto de hoy y localizar las gasolineras más baratas puede marcar la diferencia en cada depósito.

Precio de la gasolina y las gasolineras más baratas hoy en Madrid

En Madrid capital el precio de la gasolina ha estado por las nubes en los últimos días, especialmente el diésel, pero como ya mencionamos desde el pasado fin de semana parece que con la rebaja del IVA, ha bajado un poco, aunque todavía está más cara a cómo estaba antes de la guerra por lo que conviene seguir sabiendo cuáles son las estaciones de servicio o gasolineras donde los precios son los más baratos a fecha actual 24 de marzo:

Gasolina 95

Fuenlabrada – Alcampo Loranca

Gasolina 95: 1,393 €/l

Gasolina 95: 1,393 €/l Alcorcón – Alcampo Avenida Europa

Gasolina 95: 1,393 €/l

Gasolina 95: 1,393 €/l Madrid – Calle José Paulete

Gasolina 95: 1,424 €/l

Gasolina 95: 1,424 €/l Madrid – Mercamadrid (Calle Seis, 16)

Gasolina 95: 1,458 €/l

Gasolina 95: 1,458 €/l Valdemoro – Avenida de Madrid, 6

Gasolina 95: 1,459 €/l

Gasolina 95: 1,459 €/l Ciempozuelos – Calle del Paraíso

Gasolina 95: 1,459 €/l

Gasolina 95: 1,459 €/l Valdemoro – Avenida de Madrid, 5

Gasolina 95: 1,459 €/l

Gasolina 95: 1,459 €/l Ciempozuelos – Carretera M-404 km 39,8

Gasolina 95: 1,469 €/l

Gasolina 95: 1,469 €/l Moraleja de Enmedio – Avenida de Fuenlabrada, 49

Gasolina 95: 1,469 €/l

Gasolina 95: 1,469 €/l Móstoles – Carretera Simón Hernández

Gasolina 95: 1,474 €/l

Gasolina 98

Fuenlabrada – Alcampo Loranca

Gasolina 98: 1,456 €/l

Gasolina 98: 1,456 €/l Alcorcón – Alcampo Avenida Europa

Gasolina 98: 1,456 €/l

Gasolina 98: 1,456 €/l Madrid – Calle José Paulete

Gasolina 98: 1,488 €/l

Gasolina 98: 1,488 €/l Alcobendas – Avenida Olímpica, 9

Gasolina 98: 1,519 €/l

Gasolina 98: 1,519 €/l Alcalá de Henares – C.C. La Dehesa

Gasolina 98: 1,549 €/l

Gasolina 98: 1,549 €/l Torrejón de Ardoz – Carretera Loeches-Ajalvir

Gasolina 98: 1,580 €/l

Gasolina 98: 1,580 €/l Alcobendas – Avenida de la Industria, 45

Gasolina 98: 1,586 €/l

Gasolina 98: 1,586 €/l Navalcarnero – Polígono Alparache

Gasolina 98: 1,589 €/l

Gasolina 98: 1,589 €/l Ciempozuelos – Carretera M-414 km 42,1

Gasolina 98: 1,619 €/l

Gasolina 98: 1,619 €/l Alcalá de Henares – Vía Complutense

Gasolina 98: 1,629 €/l

Diésel

Madrid – Calle José Paulete

Diésel: 1,639 €/l

Diésel: 1,639 €/l Alcobendas – Avenida Olímpica, 9

Diésel: 1,639 €/l

Diésel: 1,639 €/l Madrid – Calle Bruno Abúndez, 56

Diésel: 1,639 €/l

Diésel: 1,639 €/l El Escorial – Calle Estación, 40

Diésel: 1,644 €/l

Diésel: 1,644 €/l San Martín de Valdeiglesias – Avenida de Madrid, 34

Diésel: 1,649 €/l

Diésel: 1,649 €/l Arganda – Avenida de Madrid

Diésel: 1,649 €/l

Diésel: 1,649 €/l Fuenlabrada – Avenida de la Cantueña, 8

Diésel: 1,649 €/l

Diésel: 1,649 €/l Mejorada del Campo – Calle Portugal, 30

Diésel: 1,649 €/l

Diésel: 1,649 €/l San Sebastián de los Reyes – Avenida Fuente Nueva, 18

Diésel: 1,649 €/l

Diésel: 1,649 €/l Rivas-Vaciamadrid – Calle del Cincel, 2

Diésel: 1,649 €/l

Cómo ver el precio de la gasolina. El mapa con los precios actualizados

Ahora ya sabes cuáles son los precios más baratos de gasolina y diésel en Madrid, tanto capital como municipios cercanos, pero debes recordar que los precios de los carburantes cambian constantemente o varias veces a lo largo del día, de modo que será bueno tener un punto de referencia que sea fiable o que sirva para estar informados al momento. Es el caso de Geoportal, que es la web del Ministerio de Transición Ecológica en la que podemos ver un mapa con los precios constantemente actualizados para todo tipo de combustible.

A modo de ejemplo, os dejamos el mapa de Madrid en el municipio de Torrejón de Ardoz y los precios de la gasolina 95 a esta hora, pero si lo compruebas de aquí, por ejemplo a una hora, verás como ha cambiado, de modo que si buscas algún lugar o zona de la comunidad de Madrid en concreto, en Geoportal puedes hacer tu consulta.