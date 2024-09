El PP pide la dimisión del alcalde de Fuenlabrada por frivolizar con el nombre del centro de menas

El Partido Popular de Fuenlabrada ha exigido a su alcalde, el socialista Javier Ayala, que presente su dimisión de manera urgente ante la «frivolidad mostrada con los menores en situación de vulnerabilidad a raíz de la moción presentada por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Fuenlabrada». En la propuesta, «los socialistas ironizan con el problema de la crisis migratoria que está sufriendo España y la situación de los menas y ridiculizan la saturación de todos los servicios autonómicos de atención a personas migrantes», tal y como han denunciado los populares.

En el pleno del próximo jueves, van a debatir, y previsiblemente a aprobar, una moción a propuesta del PSOE para que el centro de menas de La Cantueña lleve el nombre de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Con esta iniciativa que propone de forma irónica el grupo que gobierna en Fuenlabrada, se pretende reconocer «el esfuerzo de la presidenta en conseguir por todos los medios que este espacio se ubique en Fuenlabrada», según han explicado fuentes del Ayuntamiento fuenlabreño.

«Javier Ayala ha demostrado que su humanidad está a la altura de su gestión. Es intolerable que un alcalde haga este tipo de propuestas que son bromas de auténtico mal gusto, especialmente con lo que están sufriendo Canarias, Ceuta o Melilla. No puede seguir ni un minuto más asociándose a nuestra ciudad», ha indicado la portavoz del PP en Fuenlabrada, Noelia Núñez.

Desde que se anunció esta iniciativa, el alcalde Javier Ayala se ha mostrado disconforme con la misma por considerar que ni el lugar era el adecuado ni el uso que se le iba a dar coincidía con el que se estableció en el convenio de cesión del espacio a la Comunidad, décadas atrás.

Para los populares, esta propuesta obedece únicamente a los «nervios que Javier Ayala parece sufrir al ver que no será el designado por Ferraz para sustituir a Juan Lobato como secretario general de los socialistas madrileños».

«Javier Ayala está tratando de hacer méritos a la desesperada para que Ferraz se fije en él y no en el delegado del Gobierno para suceder a Juan Lobato. El problema es que se ha pasado de frenada y ha arrastrado el nombre de Fuenlabrada con él al presentar esta propuesta indigna e inmoral», aseguran desde el PP.

Para la portavoz Noelia Núñez, esta propuesta no le hará ascender en el PSOE y debería hacerle estar fuera de la política: «Si el PSOE de Javier Ayala quiere el nombre de un político para el centro, que utilice el de Pedro Sánchez, quien ha decidido ubicar en Fuenlabrada a dichos menores y tiene las competencias en inmigración y no está moviendo ni un solo dedo para proteger las fronteras y para evitar que se pierdan vidas. Estamos viviendo la peor emergencia migratoria y las Comunidades Autónomas no pueden más», finaliza Núñez.

Hasta Juan Lobato, actual secretario general de los socialistas madrileños, se ha sumado al carro de esta «desafortunada» ironía de los socialistas de Fuenlabrada con la propuesta de que el centro de menas se llame como la presidenta de la Comunidad de Madrid. Según Lobato, todo tiene que llamarse «Isabel», como el Canal de Isabel II, el hospital Isabel Zendal o el colegio Isabel la Católica.