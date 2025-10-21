Ni Berlín ni Londres: la pista de hielo navideña más grande de Europa llega a Madrid a partir de este día

Madrid se prepara para dar la bienvenida a la pista de hielo navideña más grande de Europa, que este año contará con una superficie de 4.200 metros cuadrados y tendrá capacidad para albergar hasta 1.500 personas patinando al mismo tiempo. Del 22 de diciembre al 11 de enero, el Estadio Riyadh Air Metropolitano se convertirá en un gran centro de entretenimiento y diversión sobre hielo.

«Tras la edición del año pasado, Madrid On Ice crece en días y formato: del 22 de diciembre al 11 de enero, el Riyadh Air Metropolitano se convertirá en el gran parque navideño de la capital. La estrella será la pista de hielo, la más grande de Europa con 4.200 m2 que rodearán el terreno de juego del estadio rojiblanco. Los visitantes encontrarán una amplia oferta de ocio que incluye talleres navideños, activaciones especiales para los niños (como el encuentro con Papá Noel) y una zona de gaming. El espacio gastronómico sorprenderá con delicias clásicas del invierno y propuestas culinarias innovadoras».

MADRID ON ICE. Una de las mayores pistas de hielo de Europa, dentro del Estadio Metropolitano. www.madridonice.com 🚩 DÓNDE – Riyadh Air Metropolitano (puerta 6) – Metro Estadio Metropolitano (línea 7) 💰 PRECIO – Entrada 18,50€ (patines incluidos) + gastos de gestión – Gratis para menores de 3 años y mayores de 70 – Guantes 2€ – Alquiler de andadores 3€ (40 min.) ⏰️ HORARIO – Turno de mañana Sesión 1: 10:00 a 10:40 Sesión 2: 11:00 a 11:40 Sesión 3: 12:00 a 12:40 -Turno de mediodía Sesión 1: 13:00 a 13:40 Sesión 2: 14:00 a 14:40 Sesión 3: 15:00 a 15:40 – Turno de tarde Sesión 1: 16:00 a 16:40 Sesión 2: 17:00 a 17:40 Sesión 3: 18:00 a 18:40 – Turno de noche Sesión 1: 19:00 a 19:40 Sesión 2: 20:00 a 20:40 Sesión 3: 21:00 a 21:40 📅 HASTA CUÁNDO Hasta el 5 de enero de 2025 Además de la pista de hielo, existe un espacio gastronómico y temático. Los visitantes podrán disfrutar de shows en momentos puntuales y fechas señaladas, espectaculares performances de luces sobre hielo, contenidos navideños, talleres infantiles y muchas sorpresas más.

«Madrid On Ice es mucho más que una pista de hielo: es un gran punto de encuentro donde la magia de la Navidad cobra vida. Un espacio pensado para que grandes y pequeños disfruten juntos, combinando la emoción de patinar con una programación llena de conciertos y actividades temáticas. Madrid On Ice es la oportunidad perfecta para congelar momentos inolvidables en familia, con amigos o en pareja, y vivir experiencias únicas que solo esta época del año puede ofrecer».

Madrid On Ice apuesta por actividades para toda la familia. Los más pequeños podrán disfrutar de encuentros con Papá Noel, talleres creativos, pintacaras y una zona de videojuegos. Sin duda, es una actividad ideal para las vacaciones navideñas. No sólo permite patinar en la pista de hielo navideña más grande de Europa, sino que también ofrece un espacio divertido para toda la familia, con experiencias gastronómicas, talleres y espectáculos musicales.

El estadio cuenta con su propia parada de metro en la línea 7, Estadio Metropolitano, así como otras dos a sólo diez minutos a pie: Las Rosas, de la línea 2, y Canillejas, de la línea 5, así como 15 líneas de la EMT y 20 de autobuses interurbanos en el área de influencia del Riyadh Air Metropolitano. Asimismo, el recinto ofrecerá un amplio aparcamiento gratuito exterior con un gran número de plazas de parking, así como otro de pago para complementar la oferta.

«Este año, Madrid On Ice trae una gran novedad: la música será protagonista en el escenario principal del estadio. Las mañanas estarán llenas de ilusión con conciertos infantiles diseñados para los más pequeños, que disfrutarán de la magia de la música en un ambiente navideño único. Cuando caiga la noche, el ritmo subirá de nivel con conciertos exclusivos pensados para un público joven y adulto, convirtiendo Madrid On Ice en el plan perfecto para compartir durante estas fiestas».

«Madrid On ICE contará con la mejor gastronomía para disfrutar de una experiencia completa. En el espacio contaremos con dos zonas de restauración cerradas y climatizadas. Además, habrá diferentes puestos de comida para disfrutar del mejor fast food, churros, chocolate, crepés, dulces navideños y mucho más».

Las entradas tienen un precio de 17 euros más 1,60 euros de gastos de gestión; en total, 18,60 euros (6 euros más 1,60 euros de gastos de gestión; en total, 7,60 euros para los acompañantes que no patinen). Ya están a la venta en la web oficial ‘Madrid on Ice’, seleccionando tanto el día como la hora «Disfruta de 40 minutos en la pista de hielo. Tu entrada también te da acceso a la zona gastronómica y a todas las experiencias del recinto durante tu turno. Te citamos 30 minutos antes de tu sesión de patinaje para que puedas preparate sin prisas. Los menores de 9 años han de patinar acompañados de un adulto, y los menores de 16 han de acceder acompañados de un adulto». Es obligatorio el uso de guantes para poder patinar y para los menores de 11 años el uso de casco.