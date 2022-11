Más Madrid, el partido de Mónica García, ha instado al Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso, a rubricar un pacto para terminar con frases como «los que se pelean se desean» o «¿vas a ir así vestida?» de la Comunidad de Madrid.

Como si fuera competencia de la presidenta Díaz Ayuso elegir qué expresiones utilizan los madrileños y cuáles no, la diputada de la formación errejonista Loreto Arenillas, célebre por llevar al Pleno de la Asamblea de Madrid una compresa o una foto de un pene, ha enumerado una retahíla de frases para firmar un pacto con el Ejecutivo que haga que terminen de utilizarse.

«Los que se pelean se desean. No levantes la voz, que no vas a gustarle a nadie. Relájate, que no eres tan guapa. ¿Qué pasa, que tienes novio? Eres un poco calientapollas. ¿Subes una foto en bikini que esperas que te vayan a decir? Es que vais provocando. Mi ex estaba loca. ¿Vas a ir así vestida? Eres una guarra. Eres una estrecha. Vas demasiado maquillada. Maquíllate un poco, anda, que tienes mala cara. Deberías ponerte a dieta. Deberías comerte un par de buenas hamburguesas. Sonríe un poco más. Tienes demasiado carácter. No seas tan mandona. Ya estás exagerando. No hace falta que te pongas tan histérica. ¿Qué pasa? ¿Tienes la regla? A mí no me levantes la voz, que no respondo. Si vuelves en taxi, me quedo más tranquila. Llámame cuando llegues a casa. Te acompaño por teléfono. Esta noche, volviendo a casa, me siguió un grupo de chicos y tuve que llevar las llaves en la mano para sentirme más tranquila. Tía, voy al baño. ¿Me sujetas la copa? ¿Estás segura de que no leíste bien? ¿Estás segura que entendió que no querías? ¿Cómo ibas vestida? ¿Llevabas minifalda? ¿Habías bebido? Cerraste bien las piernas», y así durante más de dos minutos la diputada ha ido enumerando estas frases durante el Pleno de la Asamblea de Madrid celebrado este jueves.

Arenilla ha señalado que «todas estas son las diferentes formas de violencias machistas» y ha acusado al grupo parlamentario del Partido Popular de «no condenarlas», al tiempo que les ha señalado por «invisibilizar las violencias machistas» frente a un «Más Madrid» que «las señala y trabaja para erradicarlas».

Según Arenillas, ninguno de los 65 diputados de la bancada popular en la Asamblea de Madrid ha tenido que escuchar «nunca» ninguna de estas frases pero, en cambio, ha señalado que «las chicas jóvenes, las mujeres, la escuchamos a diario».

«Es nuestro deber como representantes públicos erradicar estas frases, erradicar las violencias machistas, y conseguir que las mujeres puedan ocupar el espacio público de la misma manera en la que lo hacen los hombres», ha agregado. Por ello, ha instado a la firma de un pacto regional por parte de todos los partidos de la Cámara para acabar con las violencias machistas.

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha espetado a la diputada Arenillas que no sabe «de dónde» se saca «esas frases» y le ha acusado de vivir «en una realidad paralela».