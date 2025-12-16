Miles de ciudadanos afectados a partir del 1 de enero: la nueva norma que lo cambia todo en Madrid

La movilidad en Madrid vuelve estar en el foco. Cuando muchos conductores daban por hecho que a partir de enero de 2026 iban a tener que decir adiós a sus vehículos sin etiqueta ambiental, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido volver a cambiar el calendario. Una decisión que afecta a miles de ciudadanos y que, de momento, retrasa un escenario que ya se daba por inevitable.

No es la primera prórroga ni probablemente será la última en generar debate. Para muchos vecinos, este nuevo aplazamiento supone un pequeño respiro. Para otros, simplemente alarga una incertidumbre que lleva años sobre la mesa. En cualquier caso, la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible ya marca el rumbo. El texto, presentado por Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo, confirma que los vehículos sin distintivo ambiental empadronados en Madrid podrán seguir circulando durante un año más a partir de enero de 2026. Eso sí, no será de forma indefinida ni en todas las zonas de la ciudad.

La nueva norma que lo cambia todo en Madrid a partir del 1 de enero

La normativa es clara en cuanto a los vehículos afectados. A partir de 2027, no podrán circular por el municipio de Madrid los coches de gasolina anteriores al año 2000 ni los diésel matriculados antes de 2006. Se trata de los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT, considerados los más contaminantes.

Esta prohibición iba a entrar en vigor inicialmente en 2025. Más tarde, el Ayuntamiento decidió ampliarla hasta principios de 2026. Ahora, cuando ese plazo estaba a punto de cumplirse, se ha optado por una nueva prórroga que retrasa la medida hasta 2027.

El objetivo final no cambia, pero sí el ritmo al que se aplicará. La ciudad sigue avanzando hacia un modelo de movilidad más restrictivo con los vehículos antiguos, aunque de forma más gradual de lo previsto.

Hasta cuándo se podrá circular con un vehículo sin etiqueta

Borja Carabante ha detallado que estos vehículos podrán seguir circulando por Madrid hasta el 31 de diciembre de 2026, pero no en todos los casos. Para beneficiarse de la prórroga, el coche deberá estar empadronado en la capital o figurar dado de alta en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el IVTM.

Este detalle no es menor. La prórroga no se aplica a todos los vehículos sin etiqueta, sino únicamente a los que figuren como residentes en Madrid. Los coches procedentes de otros municipios no se beneficiarán de esta ampliación de plazo.

Para muchos conductores madrileños, este año extra permite ganar tiempo. Tiempo para que los usuarios puedan valorar alternativas, como cambiar de vehículo o para reorganizar la forma de desplazarse antes de que la prohibición sea total.

Las Zonas de Bajas Emisiones no cambian

Aunque la circulación se permita en gran parte de la ciudad durante 2026, hay excepciones importantes que se mantienen intactas. Las Zonas de Bajas Emisiones seguirán funcionando con normalidad y sin modificaciones.

Actualmente, estas zonas son el Distrito Centro, sucesor de Madrid Central, y el entorno de Plaza Elíptica. En ambos casos, los vehículos sin etiqueta ambiental no podrán acceder, aunque estén empadronados en Madrid o paguen el IVTM en la capital.

Esto significa que la prórroga tiene límites claros. Fuera de estas áreas, los coches afectados podrán circular durante 2026. Dentro, las restricciones seguirán siendo las mismas que hasta ahora.

El argumento del Ayuntamiento: menor impacto y mejor aire

Desde el Consistorio se defiende que esta decisión no supone un paso atrás en materia medioambiental. Según ha explicado Carabante, el impacto de estos vehículos en la contaminación actual de la ciudad es reducido.

Además, el Ayuntamiento sostiene que Madrid presenta en estos momentos los mejores datos en calidad del aire. Un contexto que, según el delegado, permite ajustar los plazos sin poner en riesgo los objetivos ambientales a medio y largo plazo.

La idea, insisten, no es eliminar las restricciones, sino aplicarlas de forma progresiva y realista, teniendo en cuenta la situación de miles de familias que dependen todavía de vehículos antiguos.

Una medida pensada para evitar un perjuicio directo

Uno de los mensajes más repetidos por el responsable de Medio Ambiente es que las políticas medioambientales no pueden convertirse en un obstáculo insalvable para la vida cotidiana. Este enfoque busca evitar que la normativa obligue a un cambio inmediato de vehículo, algo que muchos conductores no pueden asumir económicamente. Especialmente en un contexto de precios elevados tanto en el mercado de coches nuevos como de segunda mano.

La prórroga hasta 2027 pretende, al menos sobre el papel, facilitar una transición más ordenada hacia un modelo de movilidad menos contaminante.

Qué deben tener claro los conductores madrileños

Para quienes tienen un vehículo sin etiqueta empadronado en Madrid, el mensaje es sencillo. Podrán seguir circulando durante todo 2026 fuera de las Zonas de Bajas Emisiones, pero la prohibición definitiva ya tiene fecha.La nueva ordenanza confirma que el cambio llegará y que el plazo extra es solo una etapa intermedia. Mientras tanto, miles de ciudadanos ganan un año más para adaptarse a una norma que, cuando entre en vigor, cambiará de forma definitiva la movilidad en Madrid.