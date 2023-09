El mensaje de la madre del niño que se salvó subido a un árbol: «Gracias a los ángeles de la guarda»

La madre del pequeño Ethan, el niño de 10 años que fue salvado milagrosamente subido a un árbol tras la DANA en Aldea del Freso (Madrid), agradece la labor de todas las personas que intervinieron en el rescate de sus hijos. Mónica, vecina de Alcorcón y con segunda residencia en el municipio más golpeado por la Dana en la región, también da las «gracias al equipo de búsqueda que hace lo imposible para encontrar a mi amor», en referencia a su marido Manuel, que sigue desaparecido tras tres días de búsqueda.

«No sé ni como empezar… Pero tengo la necesidad de escribir esto para agradecer a esos ángeles de la guarda que salvaran a mis hijos. Sí, soy la mamé de ese héroe al que llaman Ethan y realmente es Izan. A esa persona que lo vio en un árbol y puso fin a su pesadilla», arranca el mensaje de Mónica en sus redes sociales. Se refiere a Eduardo, el guarda que, como narró en exclusiva para OKDIARIO, logró escuchar «la voz agotada» del niño. «Estuvo toda la noche bajo la lluvia», recuerda este hombre.

Por otra parte, la madre de esa familia golpeada por la tragedia agrega: «Gracias a ese bombero que vio aparecer a mi niña y la abrigó y consoló cuando más lo necesitaba». Cabe recordar que los cuatro miembros de la familia se vieron sorprendidos cuando al llegar en coche desde Alcorcón en dirección a su casa de vacaciones la carretera se vino abajo. Las tres personas que han sido rescatadas fueron desplazadas por la fuerza del río varios kilómetros.

En su mensaje prosigue: «Y a ti que oíste mis gritos pidiendo ayuda y no me dejaste sola hasta que llegaron a por mí. A esos 3 guardias civiles de montaña que me consolaron y calmaron hasta ponerme a salvo. A los bomberos y policías que también colaboraron. A ti Sara, a ti Vanesa, que me consolasteis cuando más destruida estaba. A todos vosotros, no sé quiénes sois, ni como haceros llegar mi eterno agradecimiento. Gracias infinitas y de todo corazón».

«Corazón roto»

«Un corazón roto que volvió a latir cuando supe que ellos estaban a salvo. Gracias los médicos y enfermeras del servicio de urgencia del Hospital Rey Juan Carlos, porque sentimos todo vuestro cariño», añade con el cuerpo aún dolorido.

Finalmente, tiene palabras para los trabajadores que se están volcando en la búsqueda de Manuel, su pareja. «También quiero daros las gracias a vosotros, a todo el equipo de búsqueda, que sé que está haciendo lo imposible por encontrarle a él, a mi amor».

La Guardia Civil extrayendo el coche en Aldea del Fresno (Foto: Europa Press)

Este miércoles, tras tres días de búsqueda, ha sido localizado el coche de la familia bajo el lodazal del río Alberche. Sin embargo, no se ha localizado el cuerpo del padre, de 47 años.