Los mejores hoteles para quedarse en La Latina si vas a visitar Madrid

Pocos barrios reflejan tan bien el espíritu de Madrid como La Latina. Tiene ese aire de barrio de toda la vida, con calles estrechas, fachadas llenas de historia y bares donde las tapas nunca faltan, de modo que supone un rincón de Madrid que debes visitar pero que también es recomendable para alojarse. Y es que en realidad, está cerca de zonas tan céntricas como la Plaza Mayor, la Puerta del Sol o el Rastro, así que si buscas los mejores hoteles para quedarse en La Latina, a continuación te los desvelamos.

A la hora de buscar hotel en La Latina, las opciones son muy variadas. Los hay con ese encanto clásico de las posadas antiguas, otros más modernos, algunos pequeños y acogedores, y también los que piensan en familias o estancias largas. Cada uno tiene su estilo y su historia, así que lo importante es tener claro qué tipo de experiencia buscas: ¿una escapada romántica, un fin de semana de tapas o una visita con niños? Sea lo que sea, el barrio tiene el alojamiento perfecto para ti. Esta selección reúne algunos de los mejores hoteles del barrio, distintos entre sí, pero con un punto en común están bien comunicados y te permiten estar en las mejores calles de La Latina.

Posada del León de Oro

La Posada del León de Oro es de esas joyas escondidas que uno no olvida. Está en plena Cava Baja, la calle de las tabernas por excelencia, pero su interior sorprende por la calma y el diseño. Es una antigua casa del siglo XIX convertida en hotel boutique, donde lo tradicional se mezcla con lo contemporáneo. Las habitaciones son amplias, con bañeras exentas y un toque elegante sin caer en lo pretencioso. Algunas incluso tienen jacuzzi privado. Su restaurante es otro de sus puntos fuertes: cocina española con un aire moderno y vinos seleccionados. El precio medio ronda los 140 euros por noche, aunque según la temporada puede subir un poco. Ideal si buscas algo especial, con encanto y bien situado.

Posada del Dragón

A solo unos pasos de la anterior está la Posada del Dragón, otro clásico del barrio que combina la arquitectura típica madrileña con un interior lleno de color y energía. Se levanta sobre una antigua corrala, y ese detalle ya dice mucho: tiene alma, historia y un ambiente único. Las habitaciones dan a un patio interior, lo que da cierta tranquilidad pese a estar en pleno corazón de La Latina. Su restaurante y su ambiente joven lo hacen perfecto para una escapada en pareja o con amigos. El precio medio está entre 125 euros y 150 euros por noche. Es un alojamiento que mantiene ese equilibrio entre estilo, ubicación y precio que pocos consiguen.

Hotel Porcel Ganivet

El Porcel Ganivet es una opción muy práctica para quienes quieren moverse por el centro sin complicaciones. Está junto a la Puerta de Toledo, a un paseo corto de la Plaza Mayor, y ofrece lo que muchos viajeros buscan: confort, limpieza y buena ubicación. No presume de lujo, pero lo compensa con un servicio atento, habitaciones cómodas y detalles como piscina estacional o jacuzzi en la azotea. También tiene parking privado, algo poco habitual en la zona. El precio medio ronda los 88 euros por noche, una cifra razonable para la zona. Es ideal si buscas un hotel funcional, sin excesos, pero que cumpla con creces.

L&H La Latina

Más que un hotel al uso, el L&H La Latina es un apartahotel moderno pensado para quienes prefieren cierta independencia. Está en la calle Calatrava, algo más tranquila, pero igualmente cerca del corazón del barrio. Sus estudios y apartamentos son luminosos, con cocina equipada, espacio de estar y una decoración minimalista muy cuidada. Perfecto si viajas en familia o planeas quedarte varios días. El precio medio varía entre 80 euros y 140 euros, dependiendo del tipo de habitación y la temporada. Si te gusta sentirte un poco vecino más del barrio, esta es tu opción.

The Hat Madrid

The Hat es otra historia. Un concepto distinto, más joven, más relajado, pero con muchísimo encanto. Está a dos pasos de la Plaza Mayor y se presenta como un hostal de diseño con alma de hotel boutique. Tiene habitaciones privadas y compartidas, pero todas bien pensadas y con un aire moderno. Su azotea es uno de sus mayores atractivos: desde allí se ven los tejados del centro y al caer la tarde se llena de vida. Es habitual ver tanto viajeros como madrileños tomando algo mientras suena música suave. Las camas en habitaciones compartidas cuestan desde 39 euros la noche, y las privadas rondan los 90 euros o 100 euros . Ideal si viajas solo o buscas ambiente y buena energía sin gastar demasiado.

Limehome Madrid Calle de la Paloma

Elcrepresenta ese nuevo tipo de alojamiento que mezcla el confort de un apartamento con el diseño de un hotel moderno. Sus espacios son amplios, luminosos y decorados con estilo nórdico. Está a pocos minutos del Rastro y de la basílica de San Francisco el Grande, una zona muy agradable para pasear. Ofrece cocina completa, lo que lo hace perfecto para estancias largas o para quienes viajan en familia. El precio medio suele estar algo más arriba que el resto de opciones, en torno a los 200 euros por noche, dependiendo de las fechas. No tiene los servicios clásicos de un hotel, pero gana en comodidad y privacidad.