‘El Mediador’ a OKDIARIO a las puertas del Congreso: «Aquí entraba yo con un maletín lleno de efectivo»

Marco Antonio Navarro Tacoronte, más conocido como El Mediador, ha estado este martes a las puertas del Congreso de los Diputados, donde se está celebrando la moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentada por Vox, en exclusiva con OKDIARIO para recordar los tiempos en los que «tenía un despacho» en la Cámara Baja y donde llegó a entrar con un maletín «lleno de dinero en efectivo».

«Yo no era diputado pero el Congreso era mi oficina. Me conocen todos los diputados», ha reconocido ante los micrófonos de este periódico, al tiempo que ha afirmado que el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como el Tito Berni, era una «ficha más de la trama». «Todo el mundo le quiere poner como el jefe del clan pero no, él es una ficha más», ha enfatizado, después de contar que siempre era él junto con otro diputado socialista el que le recibía en el Parlamento.

El Mediador ha evocado la época, en plena pandemia del covid-19, en el que se alojaba en el Hotel Victoria de Madrid e iban a «un restaurante de marisco de la zona», siempre utilizando como «centro de operaciones» el Congreso de los Diputados, donde se reunía «con todo el mundo».

Además, ha afirmado que siempre que entraba en las Cortes lo hacía por «la puerta de atrás». «Nos acreditábamos, pegatina y para dentro. Ésta era mi oficina. Yo no era diputado, pero era mi oficina», ha contado. «Yo saludaba a los ujieres, subía al despacho del Tito Berni y ya iba saludando a todos los demás», ha manifestado enfrente del Congreso, en un día de absoluto bullicio parlamentario y mediático por la celebración de la primera jornada de la moción de censura en la que el partido de Santiago Abascal ha presentado al ex dirigente del Partido Comunista Ramón Tamames.

El Mediador ha afirmado que en el Congreso se reunía con empresarios para tratar «operaciones» relacionadas con «energía, placas solares, ganadería…».

Interrogado por OKDIARIO sobre si tiene «miedo» por haber denunciado la supuesta trama de corrupción liderada por el Tito Berni, pero en la que también estarían implicados un buen número de diputados socialistas, El Mediador ha respondido que no. «Ellos tienen el dinero y el poder, yo no tengo ni dinero ni poder, pero tengo la verdad y, de momento, nadie ha salido a decir que soy mentiroso», ha proclamado. «Dicen que van a poner querellas, pero no tengo ni una», ha agregado.