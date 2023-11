Maroto acusa a Almeida de gobernar «como un tirano» por negarse a politizar la violencia de género

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha lamentado este viernes que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya evitado politizar el acto institucional del día contra la violencia de género prohibiendo que otros grupos parlamentarios puedan intervenir en el mismo. «Se trata de una censura intolerable el que los partidos políticos que representamos a una mayoría de vecinos y vecinas de Madrid no podamos tener voz en este acto. Y lo que le quiero trasladar al señor Almeida es un mensaje muy claro: no nos van a callar», ha dicho Maroto.

La líder socialista también ha recordado que su grupo condena la violencia que sufren las mujeres pero que «es un día triste» porque Almeida no ha dejado participar al PSOE en el acto. «Se trata de un nuevo gesto de totalitarismo», ha valorado.

En este sentido, Reyes Maroto ha revelado que tuvo la oportunidad de hablar con el delegado de políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid para poder participar en el acto pero que la respuesta que obtuvo es que el consistorio no quería politizar el evento. Este gesto ha indignado a la portavoz socialista que se ha referido al alcalde Almeida como «un tirano» al evitar que los socialistas también participen en la comisión de la ley de capitalidad y en la del plan general de ordenación urbana. «Esta es la manera en la que el señor Almeida impone un totalitarismo, una censura, a los partidos políticos que representamos a una mayoría de madrileños y madrileñas», ha señalado durante unas declaraciones a los medios en la plaza de Cibeles.

Reyes Maroto ha advertido que el PSOE le va a quitar «la careta» a Almeida porque en su opinión más que ejercer como alcalde está imponiendo una manera de hacer política donde no existe el diálogo y el consenso.»Es una manera de gobernar de un tirano, de un dictador, que entendemos que no se merece esta ciudad», ha zanjado.

Por su parte el alcalde Almeida ha dicho que la oposición sólo busca «15 segundos de gloria» al querer participar en el acto institucional contra la violencia de género. «Los grupos municipales podemos hablar 365 días del año, y este es el día en el que deben hablar precisamente aquellas mujeres a las que homenajeamos, que son las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia, a las que queremos dar voz, a las que queremos que sean protagonistas exclusivas de este día, a las que han sufrido la violencia», ha defendido el alcalde de Madrid.

En este contexto, ha censurado «el nivel de la izquierda» en la capital al llamar al alcalde «dictador, totalitario y tirano por haber dado un enfoque a un acto en el Día Internacional de Eliminación de Violencia de Género en el cual única y exclusivamente tengan la voz las mujeres que han sufrido violencia de género». «Ese es el nivel político que está demostrando la izquierda en estos momentos», ha subrayado.

Considera Almeida que esto es «una hipérbole y una exageración como pocas veces he visto en la política». «Y esto me ratifica en que hemos tomado la decisión acertada. Si quien por no tener hoy la palabra dice que soy un dictador, un autoritario y un tirano, lo mejor es que no tenga la palabra. Sinceramente lo pienso», ha reivindicado.