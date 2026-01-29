Llegó para ser el nuevo ‘place to be’ y acaba de cerrar sus puertas: adiós al restaurante favorito de los famosos en Madrid

El restaurante Rhudo Madrid, conocido desde su apertura como el «restaurante de las estrellas», ha cerrado definitivamente sus puertas. Ubicado en la calle Velázquez, en una de las zonas más exclusivas de la capital, el proyecto nació de la mano de el chef Paco Roncero, con dos estrellas Michelin, los actores Miguel Ángel Silvestre y Álex González, y los futbolistas del Atlético de Madrid Antoine Griezmann y Marcos Llorente con el objetivo de convertirse en un referente del ocio gastronómico madrileño. Sin embargo, el desenlace ha sido muy diferente: la sociedad gestora, 331 RHUDO V64 S.L., afronta una deuda cercana a los cuatro millones de euros tras la tramitación del concurso de acreedores por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 18 de Madrid.

El restaurante comenzó su andadura en enero de 2024 con una propuesta innovadora. Con más de 2.000 metros cuadrados, capacidad para más de 400 personas y un horario que se extendía hasta la madrugada los fines de semana, Rhudo se presentaba como «un espacio ofrece tres ambientes: restaurante, lounge & club. Cada una de las zonas está dotada de personalidad propia, donde cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para que la experiencia sea memorable»

Rhudo, ‘el restaurante de las estrellas’

En sus inicios, Paco Roncero fue el encargado de diseñar la carta, basada en una cocina mediterránea con influencias latinas. La propuesta gastronómica combinó lujo, producto y fuego con una marcada inspiración mediterránea y creativa. Destacaron los especiales de caviar, servidos con blinis, yema de huevo y acompañamientos delicados, así como elaboraciones marinas como el tiradito de atún rojo, el carpaccio de corvina curada y el pulpo a la brasa con cremas suaves y matices ahumados. Para compartir, el rock de carabinero crujiente aportó intensidad y textura. Las ensaladas y vegetales equilibraron la experiencia con opciones frescas como la ensalada de manzana y la burrata con cherrys confitados.

En los platos principales brillaron los pescados, como la lubina con demi de carabinero, el rodaballo a la bilbaína y el salmón con coco y lima, junto a carnes cocinadas a baja temperatura y terminadas a la brasa, como el pollo picantón, el entrecot y el cordero. El apartado de brasas elevó la experiencia con cortes nobles y guarniciones pensadas para compartir. Los postres cerraron el recorrido con sabores intensos, donde la fruta, la cremosidad y las texturas crujientes fueron protagonistas.

En su primer ejercicio, Rhudo alcanzó una facturación de 6,1 millones de euros. Sin embargo, esta cifra no fue suficiente para compensar unos gastos operativos y de personal muy elevados. El proyecto cerró 2024 con un déficit superior a los 600.000 euros. A partir de ese momento, lejos del ruido mediático que acompañó al restaurante en los meses posteriores a su inauguración, fue perdiendo impulso.

Uno de los puntos de inflexión fue el abandono de Paco Roncero como director gastronómico. Los socios decidieron mantener sus participaciones, confiando en poder reconducir el negocio y, de esta manera, recuperar la inversión realizada. Fue entonces cuando Rhudo intentó reinventarse bajo el concepto de «Temporada 1».

Esta nueva etapa supuso un giro hacia el «espectáculo culinario». Se introdujeron menús cerrados con precios en torno a los 75 euros y se apostó por eventos temáticos semanales, pero la estrategia no llegó a fidelizar a la clientela. La mezcla entre alta gastronomía, espectáculo y ocio nocturno terminó diluyendo el mensaje del proyecto.

En octubre de 2025, Rhudo abandonó casi por completo la propuesta gastronómica para convertirse en un club nocturno. Sin embargo, el local no logró remontar y terminó cerrando sus puertas definitivamente. La deuda reconocida asciende a entre 3,5 y 3,7 millones de euros, tal y como refleja el concurso de acreedores.

Éstas son algunas de las opiniones sobre el restaurante que se encuentran en Tripadvisor: