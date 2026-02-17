Giro en los autobuses interurbanos de Madrid: el cambio que afecta a tu equipaje a partir de ahora y es oficial

Miles de personas usan cada día los autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid. Son aquellos que cubren rutas largas, con varias paradas y viajeros que van cargados con mochilas, compras, carritos o maletas pequeñas. Hasta ahora, lo habitual era preguntar qué podía subirse, qué no, si el conductor lo permitía o si dependía del espacio del momento. La norma hablaba de bultos de mano, pero no decía mucho más, y eso generaba discusiones puntuales, dudas constantes y situaciones que no siempre quedaban claras para los usuarios.

A partir de ahora sin embargo, la Comunidad de Madrid ha modificado el Reglamento de Viajeros para detallar, de manera precisa, qué tipo de objetos puede llevar cada pasajero en los autobuses interurbanos que dependen del Consorcio Regional de Transportes (CRTM). La actualización no es menor dado que ordena, aclara y pone límites donde antes había interpretaciones. Todo con el objetivo, según explica el propio Gobierno regional, de evitar molestias y reducir riesgos dentro de los vehículos. La norma ya está en vigor, así que los viajeros tienen que adaptarse. Y la base del cambio específica que cada usuario podrá subir al autobús con un único objeto, siempre que ese bulto no cause incomodidad a otros ocupantes ni suponga un peligro. A partir de ahí, el reglamento despliega una lista concreta de objetos permitidos y una serie de situaciones en las que el conductor podrá tomar decisiones excepcionales.

Giro en los autobuses interurbanos de Madrid: el cambio que afecta a tu equipaje

La nueva normativa por fin concreta lo que hasta ahora muchos no sabían, pero intuían. Esto es lo que vas a poder subir a partir de ahora:

Bolsos, maletines o mochilas que no superen los 50 x 30 x 10 centímetros.

Carritos de la compra y mochilas-carro con ruedas, muy habituales entre quienes vuelven de hacer la compra o llevan peso que no pueden cargar a pulso.

Maletas pequeñas, con un tamaño máximo de 55 x 40 x 20 centímetros.

Patinetes infantiles, correpasillos y bicicletas infantiles sin pedales.

Instrumentos musicales o material deportivo, siempre guardados dentro de su funda correspondiente.

Así funcionan las excepciones

La regulación también admite situaciones particulares. El conductor podrá autorizar otros objetos que no estén en la lista siempre que, tras verlos, determine que no representan un peligro ni un obstáculo.

Pero también podrá hacer lo contrario. Si el autobús está demasiado lleno, si no hay espacio en las zonas destinadas al equipaje o si el objeto en cuestión genera incomodidad para otros viajeros, se podrá negar la entrada. Y esto incluye un matiz importante: aunque el pasajero ya haya validado su billete, la entrada podría prohibirse o incluso solicitar que el usuario abandone el vehículo. Es una decisión pensada para momentos en los que la seguridad interna o la movilidad dentro del autobús se ven comprometidas. De hecho, el reglamento señala abiertamente que estas medidas están diseñadas para evitar interferencias en los pasillos, golpes involuntarios, caídas o situaciones peligrosas en frenadas y curvas.

Así deberán colocarse los objetos permitidos

No todo es qué se puede subir, sino cómo. La normativa dedica un apartado a la colocación del equipaje dentro del autobús. La regla principal es que los objetos deben ir en la bodega o en los espacios habilitados específicamente para ello.

Hay además varias obligaciones nuevas:

Las mochilas y maletines no pueden llevarse a la espalda; deben ir sujetos con la mano.

Los instrumentos musicales viajarán siempre en el interior, y solo se permite uno de gran tamaño por vehículo.

Cada objeto debe colocarse de forma segura para evitar desplazamientos, ruidos molestos o daños a otros pasajeros.

El viajero será responsable de sus pertenencias

Otro punto relevante es que el pasajero asume la responsabilidad sobre sus objetos y sobre los daños que estos pudieran causar. No sólo hablamos de daños materiales al autobús; también de perjuicios a otros viajeros. Esta mención no existía en la redacción anterior del reglamento y ahora queda claramente recogida. Es un recordatorio importante. No basta con subir un objeto permitido: hay que manejarlo adecuadamente durante todo el trayecto.

Por qué cambia ahora la normativa

La regulación previa estaba pensada para una época en la que viajar en autobús suponía llevar un bolso pequeño, poco más. Con el tiempo, y especialmente tras la generalización de los carritos de compra, mochilas con ruedas, patinetes infantiles o maletas compactas, se hizo evidente que aquel concepto genérico de bulto de mano ya no daba respuesta a la realidad.

La Comunidad de Madrid explica que esta actualización busca dar seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los operadores del servicio. Cada conductor dispondrá de un marco claro, cada viajero sabrá qué puede llevar y en qué condiciones, y se evitarán situaciones de interpretación o discusiones sobre el espacio disponible. Además, la administración recuerda que estas medidas pretenden favorecer la convivencia dentro de los vehículos, reducir riesgos y garantizar un transporte más cómodo y ordenado.