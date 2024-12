El ex alcalde que ha roto el carnet del PSOE y defiende a Lobato: «La militancia está decepcionada»

Javier de los Nietos Miguel, quien fuera histórico alcalde socialista de El Boalo (Madrid), ha anunciado este jueves que abandona el PSOE después de 17 años de militancia por el «señalamiento y escarnio público» contra el ex secretario general de la formación en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato. Considera que los «principios de participación, apertura, y renovación» con los que identificaba a su partido se «han visto rotos por la organización Federal», tal y como explica en una entrevista con OKDIARIO.

PREGUNTA.- ¿Por qué ha tomado la decisión de romper con Ferraz?

RESPUESTA.- Por no compartir como se ha realizado la dimisión forzada de Juan Lobato y el escarnio al que se le ha sometido. Pero sobre todo, por cómo se han censurado las posibilidades de democracia y de participación en nuestro partido. Una vez se ha establecido la gestora en Madrid se han desautorizado todas las reuniones. Por otro lado, sin que nadie fuera conocedor de ello, se han duplicado el número de avales para que cualquier lista de precandidatura pudiera salir adelante en el proceso de primarias. Antes se fijaba un 6% y ahora un 12%. Se ha duplicado cuando teníamos fijado un tope máximo para que ninguna precandidatura presentase más del 10% de los avales.

P.- Entonces, como se han hecho las cosas con Lobato, ¿ha influido en esta decisión?

R.-Sí, pero tristemente esto ya lo hemos vivido con las malas formas que se emplearon contra Tomás Gómez, que también era nuestro secretario general legítimo y le destituyeron por una gestora. Esto no es solo el hecho de una persona en sí, que yo a Juan lo conozco, es mi amigo y lo defiendo, sino que todo eso tiene una trascendencia para cómo nos organizamos en Madrid. Quedan huérfanas todas las agrupaciones, los pequeños pueblos, los concejales y concejalas de ayuntamientos pequeñitos quedan sin representación, sin referentes, sin apoyo.

P.- ¿Qué valoración hace de Óscar López?

R.-Es triste. Deberían de mirárselo si el candidato Óscar López llega a ser secretario general de una organización como es la de Madrid, con 13.000 afiliados, sin que haya habido ni un solo proceso de votación, ni debate público, ni de primarias, previo.

P.- ¿Por qué se están haciendo así las cosas?

R.- Por miedo a que haya alternativas. Miedo a perder. A perder la capacidad de seguir decidiendo por cada uno de los puestos que se reparten desde la organización política a grandes alturas, a grandes esferas. No les importa el pequeño pueblo que es donde se pueden o no ganar las elecciones y se pueden cambiar las cosas. Sólo se está pensando en lo que se reparte y en lo que se despacha a otro nivel.

P.-¿Está decepcionado con la deriva que está siguiendo el PSOE desde Ferraz?

R.-Mucho. Y por eso causo baja. Y creo que también es importante que alguien con la libertad que yo tengo ahora porque no ostento ningún cargo, lo diga claramente, porque además de la militancia está el electorado. No todo el mundo estamos de acuerdo y no todos somos ovejas, sino que somos personas y tenemos una opinión que podemos manifestar. El 80% de la militancia está decepcionada porque no se le pregunta ni se le pide opinión.

P.-Yo sí pido opinión a diferentes alcaldes socialistas o a diferentes miembros del partido sobre la situación que atraviesan y nadie me quiere responder. ¿Es por ese miedo del que me hablas?

R.- Claro, estamos hablando de que son personas que responden a una agrupación o a una organización, que tienen ahí un cargo y una designación con unas siglas y que en cualquier momento les van a llamar, les van a señalar y no van a contar con ellos. Y eso es algo grave, se tiene que hablar de las cosas. Es importante y es sano, es saludable y se debe hacer.

P.-¿Cómo se siente Lobato en estos momentos? ¿Has hablado con él?

R.- He hablado con él antes de conocer todo lo que ha venido después. Le he dado mi apoyo, como no podía ser de otra manera. La dación de cuentas ante la justicia es lo más importante, la transparencia y la claridad. Eso hay que ponerlo por encima de todo. La respuesta a la Ley. Pero lo que ha pasado después a nivel interno en nuestro partido es inadmisible.

P.- ¿Él se siente una víctima?

R.- No, yo creo que una víctima no. Él puede ir con la cabeza muy alta. Y creo que él ha hecho lo que tenía que hacer. Los que no han hecho lo que tenían que hacer son el resto.