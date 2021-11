No es necesario que esperes hasta el día de Año Nuevo para tomar una buena ración de churros con chocolate. Los churros son perfectos para cualquier época del año, ya sea para desayunar o para merendar, lo realmente importante es que el sabor de los churros sea tan bueno que queramos repetir durante todo el año, ¿no es cierto? Claro está que no en todas partes encontramos churros y porras con un buen sabor y es que, aunque la receta es muy básica e igual para todos, no todo el mundo sabe cómo hacerlos bien.

¿Quieres saber dónde puedes comer buenos churros en Madrid en cualquier época del año? Pues a continuación te explicamos los mejores sitios para ir a tomar una ración en Madrid. ¡No te lo pierdas!

Los mejores sitios para comer churros en Madrid

Chocolatería San Ginés en Madrid

La chocolatería San Ginés en Madrid es un clásico y es que no hay nada como ir a merendar unos churros con chocolate después de haber recorrido la ciudad, especialmente ahora que el frío ha llegado a la capital. Esta chocolatería abre hasta bien entrada la noche, concretamente hasta las 23:30 horas, los 365 días del año, por lo que incluso puedes ir a tomarlos como postre si te apetece.

Churrerías Siglo XIX, un lugar icónico para comer churros

Churrerías Siglo XIX es otro de los sitios más icónicos de Madrid para degustar unos buenos churros con chocolate. Sirven más churros que porras y estos son muy crujientes y nada aceitosos, por lo que son perfectos para ti si los prefieres más secos. Eso sí, imprescindible tomarlos con su correspondiente taza de chocolate caliente.

La Antigua Churrería

Los churros de la Antigua Churrería, que puedes encontrar varias repartidas por Madrid, son muy crujientes y nada pesados. Además, también sirven algunas preparaciones más modernas como, por ejemplo, los bañados en chocolate o los churros rellenos, un auténtico espectáculo de sabores.

Los Artesanos 1902

Es una churrería que lleva preparando la misma receta hace ya más de un siglo, por lo que podemos decir que son unos auténticos expertos. Su receta es muy clásica, pero deliciosa, además destacan sus chocolates ya que podemos encontrar el chocolate clásico, el puro, el con nata y con ron, una de sus especialidades.

Chocolat Madrid, unos churros con chocolate y poca azúcar

Si por algo destaca el Chocolat Madrid es por la poca azúcar que añaden a sus chocolates, un chocolate que elaboran a diario. Sus churros son deliciosos, por lo que no puedes dejar de ir a probar una buena ración con chocolate a este local situado en la calle Santa María.

Estos son algunos de los lugares de Madrid en los que sí que recomendamos tomar una ración de churros con chocolate, aunque no son los únicos. Existen otros locales en los que tomarlos es una delicia ya que están muy ricos como, por ejemplo, la churrería cafetería Llorsan, la Andaluza o el bar Rocamar.

Así que si esta tarde quieres celebrar el Día Internacional del Churro, da una vuelta por Madrid y párate a degustarlos en alguno de estos sitios.