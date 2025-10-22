Día Mundial de la Pasta 2025 en Madrid: éste restaurante del barrio de Salamanca que regala hoy 100 platos de espagueti para celebrarlo

Si hay un plato que nos une a todos por igual cuando se trata de gastronomía, ese es la pasta. No importa de dónde seas, un plato de espagueti recién hechos tiene ese poder de poner a todos de acuerdo y nadie se resiste a ellos. ¿Pero y si además está servido por uno de los mejores restaurantes italianos de la capital y encima es gratis? El próximo 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, pero algunos se han adelantado unos días para festejarlo por todo lo alto.

En concreto, hay un restaurante en Madrid que como decimos, es uno de los mejores para disfrutar de la mejor gastronomía italiana, y que hoy 22 de octubre, con motivo de ese Día Mundial de la Pasta que se celebra el sábado, regala 100 platos de su pasta Spaghetti Tartufo Nero en su local del barrio de Salamanca. Una oportunidad que no podemos dejar escapar, de modo que si deseas saber de qué restaurante se trata y cómo conseguir uno de esos platos que hoy regalan, toma nota porque te ofrecemos todos los detalles.

Día Mundial de la Pasta 2025: el restaurante de Madrid que regala espagueti

El Día Mundial de la Pasta se celebra para rendir homenaje a uno de los platos más queridos de todo el mundo, pero en el caso de Madrid, adelantan un poco la celebración este año. En concreto, el restaurante V Modern Italian han decidido hacerlo a su manera: invitando esta noche a las 20:00 horas, a los primeros cien comensales a degustar un plato que resume toda su filosofía gastronómica y sin tener que pagar ni un euro.

Los Spaghetti Tartufo Nero no son un plato más en la carta de este restaurante. Se trata de uno de los más deseados por los comensales. Se elabora con exquisita pasta fresca al dente, a la que se le añade una salsa cremosa de trufa negra, setas portobello asadas, crujiente de Grana Padano DOP, perejil y un toque final de pimienta recién molida. En definitiva un plato irresistible que te hará amar mucho más, las gastronomía italiana.

Y ahora tú puedes ser de los afortunados en disfrutar de este plato antes de que llegue el Día Mundial de la Pasta. La dirección exacta es calle General Díaz Porlier, 57, en pleno barrio de Salamanca y la hora ya la sabes. A partir de las 20:00 podrás pedir este plato de espagueti y si eres de los 100 primeros te saldrá completamente gratis.

El concepto ‘Fast Fine’ que triunfa en el barrio de Salamanca

El éxito de V Modern Italian no es casualidad. Desde que abrió sus puertas en el barrio de Salamanca, el restaurante ha apostado por un modelo que ellos definen como Fast Fine: la rapidez y el dinamismo del fast casual con la calidad y el cuidado propios de la alta cocina.

De este modo, cuándo vas a este restaurante te puedes sentar un buen plato de pasta recién hecha pero sin tener que esperar una eternidad, y a la vez, disfrutando de una presentación, un sabor y una atención que nada tienen que envidiar a los restaurantes más exclusivos. Además, en su carta podemos encontrarnos también pizzas de masa madre, pastas artesanales y no sólo eso. No puedes dejar pasar su sorprendente carta de cócteles de autor que cambia según la temporada.

El local, que tiene un diseño moderno y una iluminación cálida, se ha convertido en todo un referente para los amantes de la comida, no sólo italiana, sino de la buena gastronomía.

Un plan perfecto para esta noche en Madrid

En una ciudad donde siempre hay algo que hacer, V Modern Italian ha sabido colarse entre los planes más apetecibles de la semana. Hoy, su propuesta gratuita con motivo del Día Mundial de la Pasta es la excusa perfecta para acercarse al barrio de Salamanca y vivir una experiencia diferente.

El ambiente promete ser animado. Los cien platos gratuitos volarán, eso seguro, pero quedarse a cenar también es una buena idea. Quien lo ha probado sabe que vas a disfrutar: la pasta sale siempre en su punto, la trufa huele a gloria y el servicio es rápido, amable y con ese toque de simpatía que hace que uno quiera volver.

Si te apasiona la comida italiana o simplemente te apetece darte un capricho, ya sabes qué hacer esta tarde-noche. Y si encima es gratis, mejor todavía. La clave, eso sí, será llegar con tiempo, porque la invitación es sólo hasta agotar los 100 platos previstos.

Una nueva edición del Día Mundial de la pasta

El Día Mundial de la Pasta es un evento que celebra desde 1998. Creado por la Unione Italiana Food y la International Pasta Organisation, rinde homenaje a la pasta, ese plato al que nadie se puede resistir.

Desde su origen, cada año se han organizado eventos y degustaciones en cientos de ciudades. Madrid no podía quedarse fuera. Y en 2025, el protagonismo se lo lleva este restaurante del barrio de Salamanca que ha decidido celebrar la fecha de forma adelantada y encima regalando una de sus mejores propuestas, así que ¡mejor que no te la pierdas!.