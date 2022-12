¿Cuáles son las mejores discotecas para celebrar la Nochevieja en Madrid?

Si quieres darle la bienvenida al año 2023 como se merece, en Madrid hay varias discotecas que organizan unas fiestas fantásticas en Nochevieja. Los precios parten desde los 40 euros (entrada más copa). A continuación hemos seleccionado algunas de las mejores discotecas para celebrar la Nochevieja en Madrid.

Oh My Club!

Si no quieres gastarte mucho dinero y pasarlo en grande, Oh My Club! es una opción estupenda. La entrada más sencilla, que incluye una copa, tiene un precio de 40 euros. Si quieres comprarla, date prisa porque irá subiendo de precio a medida que se acerque la noche del 31 de diciembre.

Celebra la mejor Nochevieja de tu vida en Oh My Club Madrid. Un nuevo espacio de ocio nocturno en el centro de la capital. Un jardín invertido que integra la tecnología más puntera, realidad virtual y un techo topográfico que no dejaran indiferente a nadie.

Opium

Opium es un gran espacio junto a la Castellana que cuenta con un ¡restaurante y dos salas con espacios privados: la Main Room, donde predomina la música house y dance comercial, y la Puriple Room, en la que suena música pop. Ofrece servicio de guardarropa y aparcacoches, y el código de vestimenta requerido es media etiqueta. La entrada más sencilla tiene un precio de 50 euros.

Kapital

Una de las discotecas más famosas de Madrid, con seis plantas y una capacidad para más de 3.000 personas. Se encuentra en pleno corazón de Madrid, y es un gran referente en el ocio nocturno. En cada una de las plantas puedes disfrutar de una gran variedad de estilos musicales, decoraciones y ambientes. La entrada simple, que incluye cuatro consumiciones, está a la venta por 5 euros.

¡ Seis plantas, tres pistas de baile y el mejor ambiente para que la última noche del año sea la mejor… ¡Que el 2023 te pille de fiesta! ¡Consigue tus entradas para Nochevieja 2022 en Teatro Kapital, Madrid!

Fortuny Restaurant Club

Un espacio multidisciplinar con 25 años de experiencia en la atención y servicio al cliente, donde se une la esencia y la elegancia en la renovación de los clásicos, convirtiéndose en un verdadero Palacete del siglo XXI.

El Club Morris ha puesto a la venta entradas de Nochevieja (con dos consumiciones) por 50 euros. El código de vestimenta es arreglado. Además, el restaurante ofrece cenas la noche del 31 de diciembre desde 85 euros (cóctel de pie) hasta 285 euros (cena sentados con cava Dom Pérignon).

Como puedes comprobar, hay muchos planes disponibles en discotecas de Madrid para disfrutar de la Nochevieja.