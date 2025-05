Las casetas más interesantes que puedes visitar en la Feria del Libro de Madrid 2025

La primavera madrileña trae consigo una cita ineludible para los amantes de la lectura: la Feria del Libro de Madrid. Del 30 de mayo al 15 de junio de 2025, el Parque de El Retiro se llenará de nuevo de vida, letras y encuentros inesperados entre autores y lectores. Es la gran fiesta de las letras en la capital, con casetas abiertas a todos los públicos, donde se mezclan, géneros literarios y también, lenguas. Una experiencia que va mucho más allá de comprar libros aunque ciertamente, algunas de las casetas destacan más que otras. Conozcamos las más interesantes y los principales detalles de esta nueva edición.

Comenzamos por decir que este año, la Feria del libro de Madrid celebra su 84ª edición con un invitado muy especial: Nueva York, ciudad faro de esta edición. El vínculo con el mundo editorial neoyorquino será visible en múltiples actividades, desde la presencia de autores que escriben en español en EE.UU. hasta colaboraciones con universidades como Columbia o Yale. El resultado promete ser un diálogo cultural intenso entre dos ciudades vibrantes. Y, por supuesto, no faltan los ingredientes clásicos que tanto nos gustan: las firmas de grandes nombres, los talleres familiares, las conferencias y, cómo no, ese paseo entrañable entre casetas en busca del siguiente libro que nos cambie la vida. Si estás planeando tu visita, aquí te contamos lo más importante para que no te pierdas lo esencial… y descubras, como decimos, algunas de las casetas más especiales de esta edición.

¿Cuál es el horario de las casetas de la Feria del Libro?

El horario es amplio y está pensado para que todos puedan disfrutar de la feria en diferentes momentos del día. Así quedan distribuidos:

Lunes a jueves: de 10:30 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h.

de 10:30 a 14:00 h y de 17:00 a 21:00 h. Viernes: de 10:30 a 14:00 h y de 17:00 a 22:00 h.

de 10:30 a 14:00 h y de 17:00 a 22:00 h. Sábados y domingos: de 10:30 a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 h.

Un dato importante: aunque la mayoría de las actividades y firmas se concentran en los fines de semana, entre semana se puede disfrutar de la feria con mucha más tranquilidad, sin aglomeraciones y con tiempo para descubrir rincones únicos.

Las casetas más interesantes que no te puedes perder

Con 359 casetas en total, elegir puede parecer abrumador. Pero no te preocupes: aquí tienes una pequeña selección de las más interesantes según su ubicación en el plano oficial y lo que ofrecen este 2025:

Caseta 267 – Editorial Errata Naturae (Bloque 28 B): si te gustan los ensayos comprometidos, la literatura feminista y las ediciones cuidadas, este es tu sitio. Sus responsables suelen estar allí recomendando personalmente.

si te gustan los ensayos comprometidos, la literatura feminista y las ediciones cuidadas, este es tu sitio. Sus responsables suelen estar allí recomendando personalmente. Caseta 157 – Páginas de Espuma (Bloque 21 A): una joya para los amantes del relato breve y los textos de pensamiento. Este año traerán firmas de autores como Andrés Neuman y Eloy Tizón.

una joya para los amantes del relato breve y los textos de pensamiento. Este año traerán firmas de autores como Andrés Neuman y Eloy Tizón. Caseta 346 – Impedimenta (Bloque 22 B): con una línea editorial preciosa y autores como Mircea Cărtărescu, sus libros son casi objetos de arte. Una delicia para coleccionistas y lectores curiosos.

con una línea editorial preciosa y autores como Mircea Cărtărescu, sus libros son casi objetos de arte. Una delicia para coleccionistas y lectores curiosos. Caseta 414 – Gremios y Asociaciones de Editoriales (Bloque 30 C): un espacio diverso donde descubrir sellos independientes y pequeñas editoriales con propuestas rompedoras.

un espacio diverso donde descubrir sellos independientes y pequeñas editoriales con propuestas rompedoras. Caseta 386 – Rumanía (Zona Internacional): ideal para quienes desean descubrir voces extranjeras con gran presencia en el panorama europeo. Esta caseta forma parte de la destacada sección internacional junto a otras como la de Portugal (384) y Países Nórdicos (401).

ideal para quienes desean descubrir voces extranjeras con gran presencia en el panorama europeo. Esta caseta forma parte de la destacada sección internacional junto a otras como la de Portugal (384) y Países Nórdicos (401). Caseta 385 – Andorra (Zona Internacional): este año cobra un protagonismo especial con autores que exploran la literatura de montaña, el thriller rural y la narrativa histórica.

este año cobra un protagonismo especial con autores que exploran la literatura de montaña, el thriller rural y la narrativa histórica. Caseta 393 – Espacio Mar de Ideas: un nuevo espacio que agrupa editoriales emergentes que apuestan por voces jóvenes, poesía urbana y narrativa experimental. No solo venden libros: te cuentan por qué los editan.

un nuevo espacio que agrupa editoriales emergentes que apuestan por voces jóvenes, poesía urbana y narrativa experimental. No solo venden libros: te cuentan por qué los editan. Caseta 300 – Editorial Planeta (Bloque 25 B): con algunos de los autores más esperados en firma, como Santiago Posteguillo, María Dueñas o Dolores Redondo. Ideal si buscas grandes nombres.

con algunos de los autores más esperados en firma, como Santiago Posteguillo, María Dueñas o Dolores Redondo. Ideal si buscas grandes nombres. Caseta 128 – La Central Librería (Bloque 20 A): no es sólo una librería, es un espacio vivo con propuestas culturales y una cuidada selección de títulos literarios, filosóficos y de pensamiento crítico.

no es sólo una librería, es un espacio vivo con propuestas culturales y una cuidada selección de títulos literarios, filosóficos y de pensamiento crítico. Caseta 140 – Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías (junto a Florida Park): un rincón especial para quienes disfrutan del espíritu comunitario de la lectura. Allí también encontrarás actividades para niños y cuentacuentos.

¿Cuánto cuesta la entrada a la Feria del Libro 2025?

La buena noticia es que como de costumbre, la entrada es gratuita. Tanto el acceso al recinto como la participación en muchas actividades no tienen ningún coste. Sólo en casos muy concretos, como ciertos talleres o encuentros especiales, puede ser necesario inscribirse previamente o contar con invitación, pero la mayoría del programa es abierto al público.

Además, la organización ha pensado en todos los públicos: hay espacios para niños, zonas de sombra con bancos para descansar, cafeterías (como la de VIPS en el centro del recinto) y zonas informativas para orientarse. Es una feria pensada para pasearla sin prisa, disfrutando de cada detalle.

Cómo llegar a la Feria del Libro de Madrid

La Feria se celebra, como cada año desde 1967, en el Parque de El Retiro, uno de los pulmones verdes de Madrid. Hay varias formas de llegar cómodamente:

Metro : Retiro (L2): la más cercana a la entrada principal de la feria. /Ibiza (L9) y Príncipe de Vergara (L2 y L9): también muy accesibles, con acceso directo al parque./ Atocha (L1): recomendable si llegas en tren, y quieres pasear por el parque antes de llegar.

: Retiro (L2): la más cercana a la entrada principal de la feria. /Ibiza (L9) y Príncipe de Vergara (L2 y L9): también muy accesibles, con acceso directo al parque./ Atocha (L1): recomendable si llegas en tren, y quieres pasear por el parque antes de llegar. Autobuses : varias líneas como la 1, 2, 14, 19, 20, 26, 28, 52 y 63 te dejan en las inmediaciones.

: varias líneas como la 1, 2, 14, 19, 20, 26, 28, 52 y 63 te dejan en las inmediaciones. A pie o en bicicleta: si estás por el centro de Madrid, es una buena opción. Puedes entrar por varias puertas del Retiro: Puerta de Alcalá, Puerta de O’Donnell, Puerta de Granada, entre otras.

Y si lo tuyo es ir en coche, recuerda que el aparcamiento por la zona es limitado y suele estar bastante lleno en fines de semana. El transporte público es la mejor alternativa para disfrutar sin agobios.

Si vas por primera vez, no intentes verlo todo en un solo día. Lo bonito de la Feria del Libro es dejarse llevar, conversar con editores y libreros, descubrir títulos que no conocías y, sobre todo, disfrutar del ambiente.