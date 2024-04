Ayuso sospecha de los 5 días de retiro de Sánchez: “Están reunidos en Moncloa para mover papeles”

Isabel Díaz Ayuso ha desmontado este sábado la estrategia del reflexivo Pedro Sánchez, mientras el circo del PSOE se celebra en Ferraz, y ha apuntado que su plan «antidemocrático» les ha llevado a estar «reunidos de urgencia en la Moncloa para ver cómo mover papeles». La presidenta ha declarado en la clausura de la I Intermunicipal del PP de Madrid que los socialistas intentan «salir del atolladero en el que ellos mismos se han metido».

A estas horas, ha señalado Ayuso, con esa reunión «de crisis» los socialistas están buscando «la salida de un proyecto que lo único que hace es colonizar y colonizar para no dar una sola explicación», y todo mientras «utilizan las calles de manera populista». Esta es la razón, sospecha la líder madrileña, por la que «se ha dado unas vacaciones el presidente, líder intermitente», que también estaría buscando «cómo lanzar contrapesos, cómo poner en la diana a gente incómoda para no dar una sola explicación».

Por todo ello, lo que se está vivienda en Ferraz mientras que Sánchez tacha en su agenda el cuarto día de reflexión, «no se trata de una manifestación a favor o en contra de las cosas como cualquier manifestación. Se llama manifestación para animar al líder, pero mi pregunta es ¿quién anima a España?», ha cuestionado.

«Hoy tienen el cuajo de convocar una concentración en Madrid para que los afiliados con sueldo público -los que ven que se les puede acabar el negociado y por tanto no atisban ni una mínima crítica a todo lo que está sucediendo- ronden a la mujer líder del líder discontinuo, es decir, para que la izquierda perdone a Begoña Gómez. Y lo venden en defensa de la democracia. Menos manifestaciones, señor Sánchez, y más explicaciones», le ha interpelado.

De hecho, pese a que «lo venden» así, la jefa del Ejecutivo madrileño ha explicado que «la democracia en España nunca ha estado tan amenazada, porque la democracia significa para el PSOE gobernar a toda costa, sea como sea, contra lo que sea, cuando y como quiera el PSOE. Se trata de no abandonar jamás el poder ni aun no teniendo el reconocimiento en las urnas y acceder al mismo mintiendo y negando la alternancia política. De eso se trata el proyecto de Sánchez».

Así, ha añadido que el Gobierno llama democracia a «atacar a la prensa, a los jueces y a los gobiernos autonómicos», por lo que no entiende «por qué lo llaman democracia, cuando quieren decir poder ilimitado».

«Le deben la nómina»

En el desarrollo de su mandato, ha insistido, «Sánchez no ha gobernado España», sino que ha «ocupado y multiplicado el poder», razón por la que tiene que «improvisar, buscar golpes de efecto y llamar al sentimentalismos de la que considera su gente» o lo que es lo mismo, «aquellos que le deben la nómina»: «No tiene el menor apego a la verdad y a la realidad a los problemas de una España cada vez más abandonada a su suerte».

La líder madrileña ha advertido que el lunes Sánchez no dimitirá, por eso le ha dicho a los alcaldes y concejales del PP que estaban en el auditorio que «no esperen al cartel de Los lunes al sol pasado mañana». Al hilo de ese mensaje, ha ironizado en una alusión clara a Puigdemont, al decir que «no vamos a ver esto porque, ahora mismo, lo que se está urdiendo en la Moncloa en ese comité de crisis, entre tanta gente que ha entrado seguramente hasta en maleteros, es cómo Salvar al soldado Sánchez».

Ha sacado su parte más cinéfila Ayuso, que a la referencia a la película de Spielberg ha sumado la del guionista Sánchez. «De los creadores de no pactaré con Bildu y no amnistiaré a los fugados llega… Esto lo hago por amor». Un título que le ha llevado a reflexionar que Sánchez debe referirse «a amor propio, del que va sobrado». Con ese mensaje Sánchez está gritando, según la popular, «o conmigo o contra mí», ya que «viven de los bandos», aunque hablen de «manifestaciones antifascismo» en una ciudad como Madrid en la que «no hay rastros de fascismo, es la capital de la libertad, del orgullo y en la que viven también los que vienen huyendo de las pocas comunidades en las que gobierna el PSOE».

Lo único que buscan en este preciso momento con «el sentimentalismo la cursilería y el populismo más ramplón es cualquier excusa y cualquier pretexto para echar más madera», ha detallado Ayuso, con el objetivo de «controlar y señalar aún más a los jueces, a los medios de comunicación y a los adversarios políticos»: «Viven de eso, de echar madera».

Señalamientos públicos

La presidenta del Gobierno regional no se ha olvidado, al hablar de «señalar», de la presión a la que se han visto sometidos su pareja o la concejala del PP que es hija del juez que investiga el caso de Begoña Gómez. Así, ha querido «denunciar lo que está sucediendo en España», donde se «filtra la dirección y el teléfono de una edil» y se «persigue el entorno familiar con perfiles a cuatro columnas». Eso, ha detallado, «se llama prensa del régimen».

Ayuso ha recalcado también el confrontamiento que busca el Gobierno central con el suyo constantemente, una prueba de que «solo tenemos una capota oscura que no deja de generar problemas y de buscar nuestro perjuicio especialmente, a la Comunidad de Madrid». En medio de esa guerra, a Sánchez no le importa «llevar a España a ser protagonista de las portadas internacionales más bochornosas».

Ha insistido en que «no se puede sentir más vergüenza ajena leyendo la prensa internacional» con la que muchos ciudadanos europeos se han informado de la situación de España y «están empezando a temerse que el populismo bolivariano ha llegado a Europa de la mano del proyecto de Pedro Sánchez».

Aun así, la presidenta del PP de Madrid entiende que «la historia de Sánchez acabó hace mucho, aunque no lo ha asumido, y todos los españoles saben que nada está funcionando como debería por su culpa». Y, ahora que «todos los españoles le tienen calado» solo falta que sea el que escoja «por qué puerta largarse», y que esta vez sea él quien «lo pague de su bolsillo». Si lo hace, ha sentenciado, «pasará a la historia por haber sido el peor presidente de nuestra democracia».