‘Bloomberg’ se mofa de Sánchez: «Ha dado 5 días para que España piense cómo sería la vida sin él»

La agencia Bloomberg ha publicado en sus redes sociales un tuit donde asegura que la decisión de Sánchez de apartarse de la vida política durante cinco días no es para su propia reflexión -como indica en su carta- sino para que los españoles piensen «cómo sería la vida» sin Pedro Sánchez.

De esta manera, publicaba esta agencia de noticias la información relativa a los cinco días que el presidente del Gobierno se va a tomar para reflexionar «si merece la pena» seguir siendo jefe del Ejecutivo. Una decisión que viene precedida las acusaciones contra los negocios de su esposa Begoña Gómez, motivo por el que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias de investigación.

El líder del PSOE decidió el miércoles suspender todos sus actos públicos y detener su agenda porque necesitaba «parar y reflexionar». «Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del Gobierno o renunciar a este alto honor», escribió en una carta enviada a la ciudadanía que publico en su perfil de la red social X.

Aunque según la agencia de noticias Bloomberg, no es Sánchez quien tiene que reflexionar sino España. Y es que, según indican en un tuit publicado en su cuenta de X: «Pedro Sánchez le da al país cinco días para pensar cómo sería la vida sin él». Es decir, somos los españoles y no Sánchez, los que tenemos que reflexionar sobre cómo sería nuestra vida si finalmente el líder del PSOE dimite.

Spain’s Pedro Sanchez is giving the country five days to think about what life would be like without him https://t.co/sZtPrL14YV

— Bloomberg (@business) April 26, 2024