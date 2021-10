El pasado mes de abril, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tenía claro que no quería al socialista Ángel Gabilondo como próximo Defensor del Pueblo, un puesto que llevaba rondándole desde hace años y que este jueves se ha materializado después de que PSOE y PP hayan llegado a un acuerdo.

En reiteradas ocasiones ese mes, la entonces candidata popular a la Comunidad de Madrid, en el contexto de la campaña electoral para las elecciones del 4M, manifestó públicamente, primero en una entrevista radiofónica y después en el debate electoral de Telemadrid, que si de ella dependía Gabilondo no sería «jamás» Defensor del Pueblo al encontrarse «inhabilitado» para ello por su actuación en la campaña.

«Si de mí depende, no va a ser Defensor del Pueblo (…) de ahí se va a su casa. Una persona que es capaz de decir que en Madrid se muere más que en el resto de España, no está preparada para defender a todos y un Defensor del Pueblo tiene que ser una persona neutral, que no está tan sesgada (…). A partir de aquí está inhabilitado», sentenció el 12 de abril en una entrevista Díaz Ayuso, un planteamiento que le reiteró a la cara al propio Gabilondo en el debate electoral de Telemadrid. «Señor Gabilondo, usted que iba para Defensor del Pueblo ya le puedo asegurar que si de mí depende jamás lo será», le espetó ante un Gabilondo con cara de incredulidad.

Seis meses después, PP y PSOE han acordado este jueves que Ángel Gabilondo sea el próximo Defensor del Pueblo. Los socialistas han propuesto a Gabilondo tras su batacazo electoral en las elecciones de mayo, tras las que renunció al acta de diputado en la Asamblea de Madrid, y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha dado su beneplácito.

Un pacto que ha llegado después de que ambas formaciones acordaran renovación la de los órganos constitucionales, a excepción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Aunque inicialmente Ayuso mostró su total y rotundo rechazo a que Gabilondo ocupara el puesto de Defensor del Pueblo, un órgano que no se renovaba desde 2017, cuando lo ocupó Francisco Fernández Marugán, una vez superada la tensión de la campaña y habiendo ya ganado las elecciones, la dirigente popular reculó y afirmó que Gabilondo no le parecería un mal Defensor del Pueblo.

Ayuso se pronunció así el pasado 8 de junio, día en el que se celebró el Pleno de Constitución de la Asamblea. «Si somos justos y hacemos análisis de toda su trayectoria política, no me parece un mal perfil, pero en todo caso lo decidirá el PP», indicó en declaraciones a los periodistas.

La presidenta madrileña explicó que Gabilondo le había decepcionado «profundamente» durante la campaña porque, hasta ese momento, había sido un hombre «de consensos, de trato magnífico y un caballero como pocos quedan en ese partido». Una actitud que, a su juicio, cambió «radicalmente durante la campaña» y se convirtió en «una marioneta que cada día decía una cosa y la contraria».