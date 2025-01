Ayuso recuerda el Holocausto: «No vale sentir piedad por los muertos si se desprecia a los vivos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido este martes al acto homenaje del Holocausto celebrado en la Asamblea de Madrid. Durante su discurso, la líder regional ha hecho una defensa del Estado de Israel y ha recordado que los enemigos del pueblo judío niegan su derecho a existir. «Es importante recordar que no basta con rememorar la historia. No es suficiente sentir piedad por los muertos de hace un siglo si se sigue despreciando a los vivos», ha señalado.

«Cuando celebramos los 80 años de la liberación de esa monstruosidad, Auschwitz, vemos también que el antisemitismo es una tónica hoy en muchos países. De hecho, el antisemitismo se reaviva a la mínima: se reviste de antisionismo cuando se pone en tela de juicio la existencia del Estado de Israel» ha dicho la líder regional.

Por este motivo, Ayuso ha puesto en valor el incipiente acuerdo de paz en Israel. «Si no hay paz en Israel, no la hay en el mundo. Si Israel no está segura, no lo estaremos ninguno porque Israel es la primera y más importante frontera del mundo libre, es la única democracia de Oriente Próximo», ha explicado.

Además, ha recordado lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 cuando el grupo terrorista Hamás lanzó un ataque sin precedentes sobre el sur de Israel, matando en su mayoría a civiles y llevándose a 251 rehenes. «Lo ocurrido es una herida imborrable en la conciencia de todas las personas decentes de este mundo», aseguraba.

«Como no faltan los inhumanos dispuestos a mentir sobre lo ocurrido, siempre es una buena ocasión, por tanto, también recordar aquel día terrible donde más de 1.200 mujeres, niños y bebés fueron torturados, mutilados y violados salvajemente», ha recordado.

Para la presidenta Auschwitz Birkenau refleja y muestra al mundo de lo que es capaz el ser humano «cuando se entrega al mal, al fanatismo, la locura, o mira para otro lado». Por eso ha querido parafrasear a Hannah Arendt cuando señaló que «el totalitarismo, en sus tres formas –fascismo, comunismo y nacionalismo–, va siempre de la mano del antisemitismo».

«Este verdadero horror sucedió en la Europa más culta y avanzada del siglo XX. Y sólo fue posible mediante una maquinaria totalitaria, perfectamente organizada, que tenía como fin el exterminio de un pueblo entero. Un exterminio que se fue ejecutando con más precisión a medida que los nacionalsocialistas iban perdiendo la guerra que ellos mismos provocaron», ha añadido la presidenta.

En la misma línea, ha recordado que esto además fue posible debido a la pasividad del mundo. «No se hizo nada para pararlos a tiempo», ha señalado. «El miedo, la conveniencia, el complejo de culpa, o la fascinación por el mal, llevaron a la complicidad de una sociedad entera, que fue eliminando a los pocos que sí reaccionaron a tiempo», ha sentenciado.