La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acatado la orden del líder del PP, Pablo Casado, y no va a celebrar la cena navideña de su grupo parlamentario en la Asamblea, prevista para este jueves. Aunque la dirigente ha dejado patente su disconformidad ante esta medida porque va «en la dirección contraria a la política sanitaria de la Comunidad de Madrid», ha reconocido que «donde hay patrón no manda marinero» y no le ha quedado más remedio que cancelar ese encuentro.

«Yo soy una afiliada de base más, disciplinada, y que siempre cumple con las normas», ha explicado a preguntas de los periodistas en Pozuelo de Alarcón, donde ha inaugurado la nueva conexión entre las carreteras autonómicas M-503 y M-513.

A pesar de respetar la orden de no celebrar las cenas de Navidad, dictada por la dirección nacional de la formación y que el presidente del PP de Madrid, Pio García-Escudero, trasladó este lunes a todos los presidentes locales y de distrito así como a los portavoces de los grupos tanto en la Cámara Autonómica como en el Ayuntamiento de Madrid, Ayuso ha expuesto los argumentos por los que no está de acuerdo con esta medida.

«La política sanitaria de la Comunidad de Madrid es reconocida y conocida por todos, yo creo que nos ha dado grandes beneficios. Es reconocido por todos los ciudadanos que, gracias a ella, hemos podido combatir la pandemia, hemos ido contra el virus, pero no contra la economía», ha señalado, antes de recordar que se trata de una política que ha sido reconocida «incluso en medios internacionales y en otras administraciones por todo el mundo».

«Ya hemos gestionado muchas olas, hemos estado al frente de la pandemia durante dos años y hemos demostrado que en Madrid sabemos lo que hacemos. Por tanto, no es la política de la cancelación la que hemos defendido. Jamás ha sido así», ha subrayado.

La presidenta madrileña, ahondado en su brecha con Génova, ha opinado que «no hay motivo para que se cancelen las cosas ni se prohíban y sí para seguir ahondando en políticas responsables».

«Yo lo entendí en una primera ola, tal y como estaban las cosas, pero a partir de ahí aprendimos, duplicamos nuestra capacidad hospitalaria, hemos ido a por el virus a través de los test de antígenos y de otras muchas políticas, como, por ejemplo, la herramienta de vigía. Sabemos exactamente cómo está evolucionando la pandemia», ha agregado.