La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va a acometer nueve rebajas de impuestos el próximo año enfocadas a facilitar la compra y el alquiler de viviendas y que supondrán un ahorro de 170 millones de euros para los madrileños. En 2025 están previstas, además, las nuevas rebajas fiscales en Sucesiones y Donaciones, con un ahorro para los contribuyentes de otros 130 millones de euros.

De las nueve rebajas de la Comunidad de Madrid para este próximo año, siete son incentivos para facilitar el acceso a la vivienda, una bonificación para los afectados por la línea 7B de metro en San Fernando de Henares que adquieran un inmueble que sustituya al dañado, y una rebaja en la cuota autonómica del IRPF para atraer inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero.

Las deducciones fiscales podrán ser aplicadas por los declarantes que cumplan los requisitos en la próxima campaña de la Renta, así como tres bonificaciones sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD).

La primera de las deducciones supondrá 1.000 euros por el arrendamiento de viviendas vacías, y se la podrán aplicar los pequeños propietarios que firmen contratos con una duración efectiva de, al menos, tres años. Cerca de 20.000 beneficiarios podrán ahorrarse 20 millones de euros.

La segunda pretende amortiguar el incremento de las cuotas de préstamos variables por la subida de tipos tomando como referencia el euríbor a diciembre de 2022, con un límite de 300 euros y siempre que se trate de la vivienda habitual. Ésta no debe haber costado más de 390.000 euros y la renta familiar per cápita no superar los 30.930 euros. Se estima que alcanzará a 450.000 hipotecados y la reducción para ellos sumará 90 millones.

Además, se amplía el ámbito de aplicación de la deducción por arrendamiento de vivienda habitual vigente, elevando la edad máxima para poder aplicarla de 35 a 40 años. Con esta medida se beneficiarán cerca de 45.000 contribuyentes, que se sumarían a los 65.000 que actualmente se acogen a ella, generando un alivio fiscal adicional de 50 millones de euros anuales.

Con estas nuevas bajadas, el Ejecutivo regional continúa aprobando y aplicando medidas para seguir siendo la comunidad autónoma con los impuestos más bajos para todos los contribuyentes, además de ser la única que carece de propios.

Combatir la despoblación

También hay deducciones para combatir la despoblación de los municipios rurales (con menos de 2.500 habitantes), como las ayudas a los menores de 35 años que cambien a estas localidades su residencia habitual, quienes podrán deducirse 1.000 euros, independientemente de que compren o alquilen una vivienda.

Además, se podrán deducir el 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros, durante diez ejercicios fiscales. En este caso se calcula que podrán beneficiarse unos 1.200 ciudadanos, con un ahorro total para ellos de 1,6 millones.

A eso podrán sumar una bonificación adicional del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados para vivienda nueva. El impacto previsto es de 7 millones en ahorro para los madrileños.

Inversiones extranjeras

La nueva rebaja aprobada en el IRPF para atraer inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero será del 20% de la aportación realizada en obligaciones, bonos, Letras del Tesoro, acciones de sociedades cotizadas y no cotizadas o aportaciones en sociedades limitadas, entre otras, y será aplicable a los cambios de residencia realizados desde el propio ejercicio 2024. Para acogerse, se exige mantener tanto la inversión como la residencia fiscal en la región durante un mínimo de seis años.

Para tener derecho a ella el declarante deberá fijar su residencia fiscal en la región y no puede haber sido residente en España durante los cinco años anteriores al cambio de ubicación. Además, y entre otras limitaciones, no se puede invertir en entidades domiciliadas en paraísos fiscales. El beneficiario tampoco puede ejercer funciones ejecutivas ni de dirección o mantener una relación laboral con la entidad en la que haga sus aportaciones.

Sucesiones y Donaciones

En total, son 30 bajadas de impuestos las ya aplicadas por el Gobierno autonómico desde que Isabel Díaz Ayuso es presidenta, a las que se sumarán en 2025 las dos previstas en el nuevo proyecto de ley que contempla bonificaciones en Sucesiones y Donaciones para familiares de tercer grado.

En ellos se elevará al 50% la bonificación para las operaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos por consanguinidad, que actualmente se encuentra en el 25%. De esta manera, la Comunidad de Madrid será la primera región que introducirá esta medida en ambas modalidades del impuesto para este grado de parentesco.

Además, se establecerá una bonificación del 100% en el caso de las donaciones esporádicas entre particulares que sean inferiores a 1.000 euros. También se eliminará el requisito formal de otorgamiento de documento público para aplicar las ya existentes.

El Gobierno regional estima que con estas nuevas rebajas de impuestos habrá un ahorro fiscal de casi 130 millones de euros anuales que beneficiará a alrededor de 13.000 madrileños.