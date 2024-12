Almeida reta a Rita Maestre: «¿Iría conmigo a pedir a Sánchez que la tasa de basuras no sea obligatoria?»

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado a Rita Maestre y a Reyes Maroto a acudir juntos para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que la tasa de basuras no sea obligatoria. Así se ha mostrado el edil de la capital después de que la Comisión Europea asegurase que este impuesto ha sido impulsado por el Ejecutivo de Sánchez y no por la Unión Europea. «Por eso le pido a Rita Maestre y a Reyes Maroto que me respondan a la siguiente pregunta: ¿Irían conmigo al Gobierno de España a pedirle que la tasa de basuras fuera no obligatoria para los ayuntamientos y por tanto, que cada ayuntamiento pudiera libremente decidir si quiere establecer la tasa de basura sí o no? Porque en ese caso yo ya le digo a los madrileños que si eso fuera así, inmediatamente retiraríamos la tasa de basuras en la ciudad de Madrid inmediatamente», ha señalado Almeida.

«Pero no vale decir que hay que retirar la tasa de basuras que ha hecho este Ayuntamiento, pero no que hay que mantenerla con carácter obligatorio. Eso es incompatible. Nosotros vamos a presentar al próximo Pleno una iniciativa donde vamos a pedirle a los grupos municipales que se adhieran a la propuesta de solicitar al Gobierno de España que haga potestativa la colocación de la tasa de basuras en los ayuntamientos. Vamos a ver qué votan Reyes Maroto y Rita Maestre», ha remarcado el alcalde de Madrid este miércoles en declaraciones a los medios frente al Palacio Real en alusión a la polémica tasa de basuras.

Por ello, José Luis Martínez-Almeida ha instado al PSOE y a Más Madrid a decir si están de acuerdo o no «con subir o no la presión fiscal a los madrileños por la tasa de basuras». «Vamos a ver si de verdad están de acuerdo con subir o no la presión fiscal a los madrileños por la tasa de basura. Y Vamos a ver si son capaces de mantener el discurso de no podemos poner una tasa de basuras como la que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, pero sí hay que colocarles más presión fiscal a los madrileños. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo», ha explicado.

«No es obligatoria»

El alcalde de Madrid ha recordado que la Comisión Europea ya ha aclarado que la tasa de basuras «no es obligatoria» y que el Gobierno de España «miente» diciendo que es de obligado cumplimiento. «Es que no hay debate. Es que el Gobierno de España miente diciendo que esto es una obligación de la Unión Europea. No es cierto y ayer lo desmintió la Comisión Europea. Por tanto, otra mentira que se cae», ha indicado.

«He visto que tanto Rita Maestre como Reyes Maroto piden la retirada de la tasa de basuras diseñada por este Ayuntamiento y les ofrezco un punto de encuentro. Retiremos la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid y llevemos esta propuesta al Gobierno de España», ha expuesto.

José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido a ir con las portavoces con esta propuesta al Gobierno de la nación junto con Vox, que está «seguro de que se uniría». «¿Irían conmigo al Gobierno de España a pedirle que la tasa de basuras fuera no obligatoria para los ayuntamientos y, por tanto, que cada ayuntamiento pudiera libremente decidir si quiere establecer la tasa de basuras, sí o no?», ha reiterado.

Bruselas culpa a Sánchez

La Unión Europea traslada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la responsabilidad de haber impuesto el basurazo, y recuerda que se «pueden también adoptar otras medidas» diferentes a la que el Ejecutivo socialista ha obligado a establecer a todas las localidades de España. Así lo señala la Comisión Europea en una respuesta parlamentaria a los representantes del PP en la Eurocámara, recalcando que existe «una lista no exhaustiva de ejemplos de instrumentos económicos» distintos a la tasa de basuras que el Gobierno ha implantado. Se trata de un tributo que todos los ayuntamientos tendrán que cobrar obligatoriamente a sus vecinos por la generación de residuos a partir del 1 de enero de 2025.

Varios diputados del PP en el Parlamento Europeo, entre los que está Dolors Montserrat, vicepresidenta portavoz del Grupo del Partido Popular Europeo en la cámara comunitaria, firmaron una «pregunta prioritaria con solicitud de respuesta escrita a la Comisión». En ella, se hacía alusión a la Directiva 2008/98/C. Esta norma es la que ha usado el Gobierno para justificar que es obligatorio que los consistorios impongan una tasa de basuras para que la paguen todos los ciudadanos.

La medida establecía una serie de obligaciones para reducir, reutilizar y reciclar los residuos municipales. En ella se incluye una exigencia para que los Estados tomen medidas de cara a conseguir esos objetivos. «Los Estados miembros harán uso de instrumentos económicos y de otras medidas a fin de proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos», recoge el artículo 4.3. Es decir, que quien contamina, paga por el trabajo de reciclaje que realiza el Estado.