Almeida se planta ante Sánchez y exige más recursos para Madrid en Seguridad, Infraestructuras y Fiscalidad

El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida se pone serio con La Moncloa. El Consistorio de la capital ha forzado la primera reunión de la Comisión Interadministrativa de Capitalidad, para establecer un diálogo a tres bandas con el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Tal como trasladan fuentes municipales, se plantearán exigencias como más policías, más infraestructuras y más libertad en fiscalidad.

En materia de seguridad, por ser sede de los altos poderes del Estado, se requieren más recursos. «Somos anfitriones de eventos de calado internacional con una complejidad inusitada», reflejan desde Cibeles. Por la logística que conlleva eventos como la Cumbre de la OTAN y otras reuniones de alto nivel, se necesita más Policía que otros municipios. Los grandes eventos son la norma y van a más. «Carece de sentido que estemos sometidos a la misma tasa de reposición de policías que el resto de España. Necesitamos más recursos para atender a la logística institucional que requiere Madrid», indican. Todo ello para, igualmente, reforzar la seguridad física y jurídica de todos los madrileños y competencias directas en la lucha contra los okupas.

En segundo lugar, sobre infraestructuras, el equipo de Almeida recuerda que la capital no sólo alberga a los 3.280.000 empadronados. También hay más de un millón de personas que trabajan en la capital o acuden por motivos de salud u ocio. «Hay que solventar problemas logísticos que no puede quedar a expensas de la lentitud administrativa del Ministerio, que trata las necesidades de Madrid como otro municipio», reprochan. Un ejemplo es el carril BUS-VAO de la A2 está bloqueado por el Ejecutivo central cuando la ciudad tiene recursos económicos y técnicos para ejecutarlo.

Por otra parte, en materia fiscal, Almeida quiere poder ofrecer incentivos fiscales en el nuevo distrito 22 (el área financiera tras el desarrollo de Madrid Nuevo Norte). «Aspiramos a que sea el mayor polo de atracción e inversión de toda Europa, y para ello reclamamos incentivos fiscales para la atracción y retención de nuestro talento. No sólo no queremos que se vaya Ferrovial, queremos poder traer la matriz de Google», subrayan.

En relación con los recursos económicos, Madrid, que tiene más población que muchas comunidades autónomas, pide una mayor participación en los Ingresos del Estado, para cubrir los gastos de la población flotante que trabaja o visita Madrid y que hace uso de los servicios municipales, pero no paga sus impuestos aquí.

Población

Madrid recuerda que el artículo 5 de la Constitución consagra a la Villa como capital del Reino. Con una población de 3.228.000 vecinos, es la sede administrativa del Gobierno central, la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea y el eje central sobre el que pivota la acción económica, social y cultural del resto de España.

«La capitalidad no sólo es un elemento de orgullo para Madrid, sino también una responsabilidad que ejercemos con honor. Somos los anfitriones de los principales eventos políticos y sociales del país, la ciudad que alberga las Cortes, el Palacio de La Moncloa, las altas instancias judiciales y el Palacio de la Zarzuela», enumeran. Madrid tiene más población que Barcelona, Valencia y Sevilla juntas y más presupuesto que muchas regiones. Por todo ello, en 2006 se aprobó la Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid; que fija las singularidades de la ciudad. Pero la Comisión Interadministrativa de Capitalidad no se ha constituido aún. Manuela Carmena y el PSOE el pasado mandato pusieron sobre la mesa esa normativa estatal, pero no se produjeron grandes avances.

Carta

Almeida, tras constar la eclosión aún mayor de Madrid en los últimos años, que urge a tener más herramientas y recursos para ser la capital con garantías, escribió el pasado 21 de octubre de 2021 una carta a la ministra de Política Territorial solicitándole una reunión urgente de ese órgano. Isabel Rodríguez respondió finalmente más de un año y medio después, el 17 de enero de 2023. En ella el Ministerio acepta dar los pasos necesarios para su celebración.

Fuentes municipales subrayan que esta ley «no está pensada para otorgar privilegios a Madrid, la ciudad más solidaria y abierta de España. Al contrario: en nuestro firme y leal compromiso con el cumplimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Madrid, simplemente reclamamos poseer las herramientas necesarias para hacer frente a las particularidades que tenemos por ser capital». «Jamás pediríamos que Madrid fuera más que otra ciudad. Pero lo que no podemos permitir es que sea menos», zanjan.