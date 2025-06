Almeida invertirá este año en modernizar los colegios casi tanto como Carmena en todo su mandato

El Ayuntamiento de Madrid va a alcanzar este 2025 su máximo histórico en cuanto a inversiones en colegios se refiere. Este año, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, va a invertir 21,6 millones de euros en colegios y 23 millones si se suma todos los centros docentes. Es el año con mayor inversión en los colegios de la ciudad. Una cantidad que casi alcanza los 27 millones de euros que el Gobierno de Más Madrid, capitaneado por Manuela Carmena, invirtió en sus 4 años de Gobierno (2015-2018).

Las nuevas inversiones se suman a los 670 millones de euros contemplados inicialmente en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2025, situando esta partida para el presente año como la más alta desde 2009.

Ya en 2024, el gobierno del PP en la ciudad de Madrid, invirtió 20 millones de euros en colegios y 22,4 millones si se suman las escuelas infantiles. Desde 2019, Almeida ha invertido un total de 66 millones de euros destinados a conservar y mantener colegios. Una cifra que asciende a los 80 millones de euros si se contabiliza todos los centros docentes. Es decir, el triple de lo que hizo Manuela Carmena.

Esta inversión que el Ayuntamiento lleva a cabo a través de las juntas municipales permitirá la realización de los trabajos de conservación y mantenimiento que este tipo de equipamientos necesita periódicamente y servirá para introducir diversas mejoras relacionadas con la eficiencia energética y la accesibilidad de los centros, junto a la instalación de elementos como toldos y pérgolas que protegerán de las altas temperaturas a los usuarios de estas instalaciones.

Desde el Consistorio madrileño siempre han defendido la inversión que hacen para «subsanar todas las deficiencias» en los colegios públicos, al tiempo que han criticado la «alarma social» y el «mensaje que pretende transmitir la izquierda» sobre este asunto.

Más Madrid lleva meses reivindicando que los colegios de la capital no están preparados para las altas temperaturas en verano. Esta inacción a la que se refiere el partido de Mónica García, contrasta notablemente con las inversiones anunciadas recientemente por el Consistorio madrileño que le permitirán llevar a cabo 163 actuaciones en colegios.

«Actuamos e invertimos no sólo por hacer las cosas bien, sino porque tenemos que recuperar lo Más Madrid no hizo durante su mandato. Su dejadez y su desidia nos trajeron hasta aquí y hoy los colegios necesitan más esfuerzo inversor porque la izquierda no invirtió lo suficiente cuando era su responsabilidad. Para nosotros, los colegios son una línea de inversión prioritaria, como hemos venido demostrando a lo largo de todos estos años de legislatura», han dicho fuentes consultadas del Ayuntamiento.

En total, el Ayuntamiento ha incrementado en cinco años el presupuesto destinado a los distritos más de un 37%, pasando de 641 millones en 2019 a los 881 millones de euros del presupuesto municipal de 2024. En 2025, los 21 distritos de la capital gestionarán un total de 923,1 millones de euros, 41 millones más que en 2024, lo que supone un 4,6 % de incremento respecto al año pasado.

Colegios

Entre los proyectos que se ejecutarán en colegios, destacan, en el distrito de Arganzuela, obras de reparación de saneamiento y carpintería del Colegio Legado Crespo y las de sustitución de suelos y acondicionamiento en el Menéndez Pelayo. En el distrito de Retiro, el acondicionamiento de la cubierta y carpintería de las Escuelas Aguirre. En Puente de Vallecas, la reparación de la cimentación y obras relacionadas con la inspección técnica de edificios del colegio Manuel Núñez de Arenas, así como las obras de reparación de pavimentos y fachadas del Colegio Aragón.

Asimismo, en el distrito de Carabanchel, se acometerán obras para la rehabilitación y reforma del patio interior del Colegio Capitán Cortés y en Hortaleza, de adecuación de luces led y reparación de aulas y aseos en el Dionisio Ridruejo.

Los distritos en los que más se invertirá, con más de un millón de euros, son Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo, Moratalaz, Arganzuela, Carabanchel y Villa de Vallecas.