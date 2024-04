Rita Maestre crítica el abandono de los colegios en Vallecas, donde Almeida invertirá 1,8 millones

La líder municipal de Más Madrid, Rita Maestre, se ha fotografiado en una escuela infantil situada en el distrito madrileño de Puente de Vallecas para criticar el abandono, dice, al que José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso tienen sometidos a los colegios. Una reivindicación que difiere de la realidad: justo en el distrito en el que se emplaza ese centro educativo, el Ayuntamiento de Madrid va a cometer una inversión de 1,8 millones en infraestructuras educativas.

La formación de izquierdas lleva meses reivindicando que los colegios de la capital no están preparados para las altas temperaturas en verano. «Las escuelas públicas madrileñas siguen sin estar preparadas para el calor. Necesitan un buen sistema de climatización para paliar las altas temperaturas. Llevamos años insistiendo pero Ayuso y Almeida no hacen nada. No vamos a parar: se trata de la salud de la infancia» resaltaba Maestre tras reunirse con la dirección de un centro educativo en Puente de Vallecas.

Esta inacción a la que se refiere Más Madrid contrasta notablemente con las inversiones anunciadas recientemente por el Consistorio madrileño. Del total de los cerca de 20 millones de euros que la Junta destinará a nuevas inversiones -no contempladas inicialmente en el presupuesto de este año-, más de 18 millones tendrán como destino proyectos de inversión en colegios públicos, escuelas infantiles y otros centros docentes. Entre otras actuaciones, se acometerán obras en 102 colegios y 29 escuelas infantiles, pese a las críticas de la oposición.

Es más, en el distrito donde se emplaza la escuela infantil que ha visitado Rita Maestre, el Ayuntamiento acometerá una inversión superior a los 1,8 millones de euros en colegios y centros educativos. Por distritos, Arganzuela y Villaverde son los que mayor partida recibirán, con 2,4 millones y 1,9 millones respectivamente. Asimismo, se destinarán cerca de 1,7 millones en infraestructuras y obras a Fuencarral-El Pardo y Ciudad Lineal, mientras que Villa de Vallecas, Carabanchel, Moncloa-Aravaca y Hortaleza recibirán más de un millón.

Entre las obras que se van a llevar a cabo en los colegios de la capital destacan, por su cuantía económica, las obras de renovación de aseos, luminarias y otras mejoras del colegio Joaquín Costa (849.539 euros) y la adecuación de cubiertas, albardillas y accesibilidad en el colegio Tomás Bretón (647.500 euros) en el distrito de Arganzuela.

Además, se procederá la adecuación del vallado y la pista deportiva en el colegio República de El Salvador (550.000 euros) y la adecuación de vallado y eliminación de barreras en el colegio Ciudad de Córdoba (510.000 euros), en el distrito de Villaverde; y en el distrito de Carabanchel, las obras de rehabilitación de fachada del colegio Colombia (500.000 euros) o las de impermeabilización de muros y cubierta del colegio Perú (500.000 euros).

Inversión en colegios

El Ayuntamiento de Madrid ha remodelado 324 entornos escolares desde 2020, un 25 % de los más de 1.300 centros escolares de la capital, para lo que el Consistorio ha invertido más de 11 millones de euros. De los 324 entornos, 33 han sido mejorados en lo que va del presente mandato, y en este 2024, se va a actuar en, al menos, otros 33, al mismo tiempo que se continúan estudiando futuras actuaciones

El proyecto ha supuesto una inversión de 678.000 euros y ha sido ejecutado por el Área de Obras y Equipamientos con la colaboración de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que desarrolló la propuesta de actuación, la cual, una vez definida, fue proyectada y ha sido ejecutada por la Dirección General de Conservación de Vías Públicas.