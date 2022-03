La alcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés recientemente condenada a 5 años de inhabilitación por quebrar una empresa pública, ha amenazada a la líder de la oposición en el Consistorio, la popular Ana Gómez.

En las imágenes a las que ha tenido acceso OKDIARIO, puede observarse cómo en uno de los múltiples recesos que hubo en el último Pleno del Ayuntamiento de Alcorcón, la alcaldesa se acerca a donde estaba sentada la portavoz del PP y, mientras le apunta con el dedo índice, le espeta que tiene «grandes problemas, grandes problemas».

Además, la socialista, que ha recurrido la sentencia y se niega a dimitir, le asegura que le está generando también «graves y grandes problemas» a otra concejal del PP, Susana Mozo, a la que De Andrés denunció en 2019 por presunta malversación y de prevaricación, una denuncia que primero fue archivada por el Juzgado de Alcorcón, pero que la alcaldesa recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Así, la socialista trata de chantajear a Gómez insinuándole que si sigue apretándola por su condena a cinco años de inhabilitación, ella va a seguir persiguiendo a Mozo, a la que aún no se le ha abierto siquiera juicio oral.

«Yo no estoy generando nada. Yo tengo trabajo», le contesta Gómez, antes de que De Andrés replique que ella no tiene problemas de trabajo. «Tú tienes problemas porque no has trabajado en tu puta vida, no tienes trabajo, en la vida…», remata la socialista sin dejar de apuntar con el dedo índice de forma amenazante a su adversaria política.

En ese momento interviene Miguel Ángel González, concejal del Partido Socialista de Alcorcón, para insistir que la líder de la oposición «no tiene trabajo» pero, acto seguido, trata de calmar a una visiblemente alterada alcaldesa diciéndole «anda, déjala».

Mientras tanto, Gómez no se levanta de su asiento e incluso se apiada de la socialista y le reconoce que lamenta «de verdad» que vaya a tener que pagar «muchísimo dinero», en referencia a la condena por la quiebra de Emgiasa, la empresa municipal de la vivienda del municipio madrileño.

A lo que De Andrés replica: «No lo lamentes, a quien estás generando un problema es a esta señora, a esa señora -en referencia a Mozo-, tú no tienes trabajo porque no has trabajado en toda tu vida».

Estos hechos acontecieron en un Pleno en el que la alcaldesa se encontraba claramente contrariada porque el Partido Popular llevaba una propuesta para que se tuvieran en cuenta los intereses contrapuestos del Ayuntamiento con los de De Andrés por la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº6 de Madrid, que adelantó que condena tanto al Consistorio alcorconero como a la alcaldesa, entre otros, como responsables del concurso culpable de Emgiasa.

La alcaldesa de Alcorcón, de acuerdo con la versión de los populares, quería impedir que Gómez interviniera para hablar sobre este asunto y, por ello, interrumpió el Pleno hasta en tres ocasiones durante 30 minutos.

Los populares presentaron ese día una moción para que desde alcaldía se informe mensualmente de todas las actuaciones judiciales que se produzcan desde la fecha de notificación de la sentencia que condena a Natalia de Andrés.

Para el PP, «esta situación puede generar conflictos de intereses porque los intereses de la alcaldesa y los del Ayuntamiento de Alcorcón son contrapuestos en sus defensas procesales» y, por ello, ha comunicado a todos los altos funcionarios del Consistorio el contenido de la sentencia y sus posibles consecuencias para la institución.