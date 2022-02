La alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, condenada a cinco años de inhabilitación para gestionar empresas, va a tener que repetir un pleno municipal tras olvidarse de someter a votación más de 70 enmiendas del Partido Popular a los presupuestos de 2022.

Pocas horas después de que OKDIARIO adelantara la sentencia que condena a esta regidora por arruinar la compañía municipal de vivienda, se celebró la sesión para aprobar las cuentas de Alcorcón para 2022. A pesar de que los populares avisaron de que las votaciones se estaban haciendo mal, tanto la alcaldesa como el secretario general no permitieron la votación de las más de 70 enmiendas de minoración que presentó el Partido Popular a los presupuestos.

Por este motivo se ha tenido que volver a convocar un pleno para concluir si, finalmente, las cuentas de PSOE y Podemos tienen luz verde. Esta sesión será este miércoles 2 de febrero. Todo para corregir este error que ha impedido la aprobación inicial del presupuesto. «Es un olvido muy grave, más aún teniendo en cuenta que el presupuesto ya llega muy tarde. Estamos en febrero», apuntan fuentes del PP a OKDIARIO.

Polémico secretario

Este error fue inducido por la alcaldesa condenada y fue ejecutado por el secretario del Pleno, Gabriel Dotor. Un cargo supuestamente técnico que es objeto de las críticas de la oposición por sus comentarios «salidos del tiesto».

A pesar de la petición del PP de que leyera la sentencia condenatoria, este secretario se lanzó a valorar políticamente el fallo judicial excediéndose de sus competencias. En el último pleno se convirtió en el abogado defensor de la alcaldesa quitando importancia a la pena impuesta por la Justicia en primera instancia: «Independientemente, la sentencia necesita un análisis sosegado para obtener unas lecciones del pasado para el futuro. Ya les adelanto que, desde mi punto de vista como secretario general del Pleno, la sentencia tiene algún que otro error muy grave, muy grave y digo muy grave porque yo estaba allí. Yo estaba allí»

El secretario de Alcorcón no duda en criticar a la Justicia al afirmar: «Por ejemplo, la sentencia dice que hubo un pleno del Ayuntamiento el 19 de mayo de 2012, no hubo pleno en el 19 de mayo de 2012, rotundamente no hubo pleno, hubo Junta General de Accionistas que es una cosa diferente».

Dejando a un lado la parte dispositiva de la sentencia, este controvertido secretario esgrime una supuesta confusión de términos. «En el razonamiento de la sentencia se juntan las dos cosas: Junta General y Pleno, y se hacían de forma separada. No sé si se acuerdan… De hecho se siguen haciendo de forma separada. En aquella época las sesiones de la Junta General de Accionistas se convocaban a las 4 y media de la tarde y el Pleno a las 5, eran sesiones perfectamente diferenciadas. De hecho la Junta General la presidía don Enrique Cascallana y la del Pleno la presidía quién era el primer teniente de alcalde don Marcelino García Domínguez, y eso es así».

Por otra parte, también censura otro punto de la sentencia. «Dice la sentencia, también, que los 26 miembros del pleno… pues se equivoca la sentencia. Los miembros del pleno eran 27 y faltó Laura Pontes, que nos acompaña aquí todavía. Quiero decir, que la sentencia contiene algún que otro error importante que conviene aclarar y que seguramente determinará el posible fallo del recurso de apelación, pero, en fin, en lo que ahora nos ocupa y para responder concretamente a la pregunta al día de hoy, la sentencia no es firme».