Las lluvias en Madrid esta Semana Santa 2026 llegan con una incertidumbre elevada, la AEMET confirma lo que va a pasar. Tenemos por delante una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo esencial. Estaremos muy pendientes de lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es lo que nos acompañará en lo que realmente cada detalle puede acabar siendo un motivo para empezar a hacer planes.

Cuando faltan unos días en el calendario para afrontar una de las jornadas más destacadas de estos días. Tocará empezar a preparar esos planes o escapadas que nos acompañarán en unos días en los que el tiempo acabará siendo uno de los grandes protagonistas. Estaremos pendientes de una incertidumbre que nos hará estar pendientes de estos cambios de una manera muy directa. En estas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial. La capital de España se prepara para recibir a todos aquellos que no dudan en descubrir la belleza de una ciudad que puede verse afectada por las lluvias.

La incertidumbre sigue siendo elevada

A medida que nos acercamos a unas fechas de lo más especiales, las previsiones del tiempo son cada vez más y más fieles a la realidad. La estadística es lo que marca estas jornadas en las que cada detalle puede ser clave y marcar unos días plagados de actividad.

Es momento de conocer lo que puede pasar en unas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial, en estos días en los que realmente cada detalle acabará marcando una diferencia importante. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Un giro radical que acabará marcando estas próximas horas en las que tocará empezar a ver llegar este importante cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Será el momento de saber qué es lo que puede pasar, teniendo en cuenta que estaremos a unos días de las vacaciones casi más importantes del año. Los expertos de la AEMET parece que tienen claro qué es lo que llega en breve.

Confirma lo que va a pasar esta Semana Santa en Madrid por las lluvias

Madrid está pendiente de unas lluvias que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días en los que realmente nos afectará de lleno. A una semana de las vacaciones, puede acabar siendo lo que nos dará algunos detalles que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios o en ligero descenso. Heladas en la Sierra, moderadas en torno a cumbres. Viento flojo de componente norte». Lo que realmente puede pasar lo cambiará todo en momentos, por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a descubrir un cambio de tendencia importante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En Canarias continúa la inestabilidad asociada a la borrasca Therese, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que aún pueden ser fuertes o muy fuertes, sobre todo en las islas más montañosas, pudiendo además ir acompañadas de tormenta y puntualmente granizo. En la Península, una pequeña inestabilidad afectará al nordeste, dejando cielos nubosos y precipitaciones en la primera mitad del día que será de nieve por encima de 1400-1600m en el Pirineo. También habrá nubosidad baja en la vertiente cantábrica por la mañana y, por la tarde, en la vertiente mediterránea y en Baleares, donde no se descarta alguna precipitación débil. Cielos poco nubosos o despejados en el resto de la Península con zonas de nubes altas. No se descartan algunas brumas y nieblas matinales en el Cantábrico y Pirineos. Temperaturas máximas en descenso en la meseta norte, Baleares, este y nordeste peninsular y ascensos en el sur y suroeste. Mínimas en ascenso en el este y nordeste, así como en Baleares y en descenso en la mitad oeste peninsular. Pocos cambios de las temperaturas en Canarias. Heladas débiles y puntuales en zonas altas de los principales sistemas montañosos de la mitad norte».

Las alertas estarán activadas: «En la Península habrá predominio del viento de componente norte, flojo en general en el interior; Cierzo moderado en el Ebro, con probables rachas muy fuertes a primeras horas del día en los prelitorales de Tarragona. Moderado en el litoral oeste gallego y moderado con momentos de fuerte y rachas muy fuertes en Ampurdán; el viento será del este y nordeste moderado en los litorales del Mediterráneo, Alborán y en el norte y noroeste. En Canarias soplará viento del suroeste moderado tendiendo a amainar y rolar a componente sur. Precipitaciones fuertes que pueden ir acompañadas de tormenta y puntualmente granizo en las islas más montañosas de Canarias. Rachas muy fuertes de madrugada en las sierras prelitorales de Tarragona y Castellón».